Ракетний удар по 128-й бригаді: стала відома кількість загиблих та поранених військових

Повідомляється, що понад пів сотні військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Внаслідок ракетного удару "Іскандером" по місцю нагородження військових 128-ї бригади ЗСУ загинули 28 бійців. Про це повідомив ексглава Запорізької ОДА, нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко у Facebook в неділю, 5 листопада.

"28 загиблих. 53 поранених. 128 ГШБр", — написав він.

Ракетний удар під час нагородження бійців 128 бригади

У Запорізькій області в одному з прифронтових сел офіцери зібрали бійців 128-ї бригади ЗСУ на урочисте шикування з нагоди нагородження. В цей момент ЗС РФ росіяни завдали ракетного удару.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив ракетний удар окупантів по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита закликав громаду втриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів. У Закарпатській області у зв'язку з втратами в бригаді із 6 листопада оголосили три дні трауру.

В мережі оприлюднили відео удару, на якому видно, що окупанти помітили, як збираються бійці, з дрона.