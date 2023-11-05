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Ракетний удар по 128-й бригаді: стала відома кількість загиблих та поранених військових

Юлія Шевченко
Ракетний удар забрав життя 28 військовослужбовців

Повідомляється, що понад пів сотні військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Внаслідок ракетного удару "Іскандером" по місцю нагородження військових 128-ї бригади ЗСУ загинули 28 бійців. Про це повідомив ексглава Запорізької ОДА, нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко у Facebook в неділю, 5 листопада.

"28 загиблих. 53 поранених. 128 ГШБр", — написав він.

Ракетний удар під час нагородження бійців 128 бригади

У Запорізькій області в одному з прифронтових сел офіцери зібрали бійців 128-ї бригади ЗСУ на урочисте шикування з нагоди нагородження. В цей момент ЗС РФ росіяни завдали ракетного удару.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив ракетний удар окупантів по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита закликав громаду втриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів. У Закарпатській області у зв'язку з втратами в бригаді із 6 листопада оголосили три дні трауру.

В мережі оприлюднили відео удару, на якому видно, що окупанти помітили, як збираються бійці, з дрона.