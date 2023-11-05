ЗСУ використовують рідкісний гібрид на базі танка Abrams: що відомо про машину M1150 ABV (відео)

Машина призначена для знешкодження мін і вибухових речовин, створюючи таким чином безпечні маршрути для пересування союзних військ і техніки.

Для прориву оборони ЗС РФ в Україну прибула американська інженерна машина розмінування M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базі танка Abrams, яка призначена для розчищення шляхів руху військ і військової техніки через мінні поля. Таким чином, ЗСУ стали другими у світі силами після армії США, які володіють цією технікою. Про це 3 листопада повідомив оглядач The Forbes Девід Екс.

У матеріалі йдеться, що ABV прибула в Україну "непомітно", оскільки в офіційному списку пакета військової допомоги США про неї нічого не йшлося. Імовірно машина надійшла разом із танками Abrams не пізніше середини жовтня.

Плуг і система підриву

Штурмова машина M1150 являє собою новий підхід до прокладання шляхів через перешкоди, що використовує міць двох систем для забезпечення максимальної функціональності. Цей гібрид поєднує в собі традиційну систему плуга і механізм лінійного підриву заряду, створений за зразком системи M58 MICLIC. Це унікальне поєднання дає змогу машині за одну операцію підривати проходи в мінних полях протяжністю близько 100-150 м.

Однак на відміну від MICLIC, що використовує виключно заряди і залежить від бронетранспортера M113, M1150 ABV має значно ширші можливості. Перш за все, машина вирізняється вищим рівнем захисту, що дає їй змогу перетворюватися з простого засобу розмінування на грізний штурмовий танк. Ця можливість робить її надзвичайно ефективною при боротьбі з укріпленими позиціями противника.

Конструкція і призначення

Таким чином M1150 ABV, призначена насамперед для знешкодження мін і вибухових речовин, є унікальним військовим апаратом США. Ця спеціалізована машина, оснащена протимінним плугом і лінійними зарядами, побудована на базі надійного шасі M1 Abrams.

Ці важкі машини масою 72 тонни і завдовжки 12 м, по суті, є конфігурацією M1 Abrams з двигуном потужністю 1500 к.с. Однак техніка озброєна тільки кулеметом 50-го калібру. Ключовою особливістю є встановлення в лобовій частині потужного плуга завширшки 4,6 м, укріпленого металевими лижами, що дають змогу йому плавно переміщатися по ґрунту, і зарядженого майже 3200 кг вибухових боєприпасів.

На машинах встановлена складна система лінійного підриву (LDCS), яка запускає ракети із зарядами вибухівки С-4. Вони розлітаються до 140 м уперед, безпечно підпалюючи приховані вибухові пристрої. Таким чином, створюється маршрут, що забезпечує безпечне пересування військ і техніки.

На практиці ABV застосовував Корпус морської піхоти США, який вперше широко використовував цю машину під час операції Moshtarak проти талібів в Афганістані 2010 року.

Раніше повідомлялося, що на думку оглядачів Newsweek, надані Україні американцями танки Abrams навряд чи принесуть Силам оборони значні успіхи в просуванні. Ця техніка скоріше створить більше проблем для українських сил, оскільки танки Abrams вимагають складної логістики, тому ЗСУ доведеться створювати нові лінії постачання боєприпасів і палива.