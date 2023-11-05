"Серйозна загроза для Європи": РФ веде переговори про створення бази ВМФ у Лівії, — Bloomberg

Між Росією і лідером східної Лівії обговорюють оборонну угоду, що є "головним болем" для США на тлі заворушень на Близькому Сході.

Росія прагне розширити свою військову присутність у східній Лівії. Цей план може призвести до створення військово-морської бази РФ, що дасть їй значний плацдарм на південному порозі Європи. Оборонну угоду обговорювали на вищому рівні між президентом Росії Володимиром Путіним і військовим командувачем на сході Лівії Халіфою Хафтаром на їхній зустрічі в Москві наприкінці вересня. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з цим питанням.

Ескалація активності Росії в Лівії є новим викликом США та їхнім європейським союзникам, які вже перебувають у протистоянні з Кремлем через його вторгнення в Україну. У Заходу також існують побоювання, що Росія потенційно може вступити в близькосхідний конфлікт, якщо війна в Ізраїлі вийде за межі сектора Газа.

Адміністрація США сприймає цю загрозу "дуже серйозно", заявив колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вайнер. "Утримання Росії на відстані від Середземномор'я було ключовим стратегічним завданням. Якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом", — сказав Вайнер.

Джерела видання також повідомили, що Хафтар хоче навчити пілотів своїх ВПС і бійців спецпідрозділу. Натомість кілька авіабаз у східній Лівії, де нині базуються воєнізовані формування ПВКВ "Вагнер", буде модернізовано для розміщення російських військ.

За словами інших людей, знайомих із перебігом переговорів, російські військові кораблі також можуть отримати права на постійну стоянку в лівійському порту, найімовірніше, у Тобруку, розташованому лише за кілька сотень кілометрів через Середземне море від Греції та Італії. Однак це довгострокова перспектива, оскільки потребуватиме суттєвої модернізації портових споруд.

Наразі в Росії є тільки одна військово-морська база в Середземномор'ї — сирійський Тартус.

Військова присутність РФ у Лівії

Росія протягом кількох років таємно брала участь у північноафриканському експорті нафти через ПВК "Вагнер". Російські найманці прибули до Лівії під час вакууму влади і громадянської війни, що послідувала за підтриманим НАТО зміщенням Муаммара Каддафі в 2011 році.

Основа, пророблена ПВК "Вагнер" для просування інтересів Кремля в Африці та на Близькому Сході, дала змогу Москві швидко наростити свої закордонні військові активи. Відомо, що Росія також шукає військово-морську базу на Червоному морі в Судані, яка надасть їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану та Аравійського півострова, хоча громадянський конфлікт у цій країні може перешкодити цим планам.

Лівія розділена між ворогуючими адміністраціями в західній столиці Тріполі і на сході, де править Хафтар. 79-річний Хафтар контролює багато великих нафтових об'єктів у Лівії, де розташовано близько 40% запасів "чорного золота" Африки. За словами джерел, близьких до Хафтара, він шукає постачальників ППО, щоб захистити свої позиції від конкуруючих сил у Тріполі, підтримуваних Туреччиною.

На думку експертів, оборонна угода з Росією посилить розбіжності між сходом і заходом Лівії та знизить імовірність возз'єднання країни після більш ніж десятиліття чвар після повалення Каддафі.

Нагадаємо, у столиці Лівії ворогуючі угруповання влаштували тривалу перестрілку. За інформацією журналістів, інтенсивні бої почалися вночі й тривали до ранку 27 серпня.

Раніше Фокус писав, що невідомі безпілотники атакували базу "вагнерівців" у Лівії. За даними журналістів, база знаходилася за 150 км від Бенгазі. "Вагнерівці" воюють у країні з 2018 року.