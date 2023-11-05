Працювали Storm Shadow або ATACMS: у селі Сєдове під Маріуполем прогримів потужний вибух (відео)

За версією очевидців, міг вибухнути склад із боєкомплектом, на місці події перебували й вертольоти ЗС РФ. Село розташоване на березі Азовського моря і віддалене від фронту більш ніж на 100 кілометрів.

Очевидці публікують у соцмережах кадри потужного вибуху на території між окупованим Новоазовськом і селом Сєдове під Маріуполем Донецької області.

Українські Telegram-канали пишуть, що вибухнув склад із боєкомплектом. Там же були вертольоти, які очікували ремонту. Ймовірно, удар був по ремонтній базі окупантів, припускає український журналіст Юрій Бутусов.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пізніше уточнив, що в селі Сєдове зникла електрика.

Сєдове розташоване на березі Азовського моря за понад 100 кілометрів від лінії фронту.

Армія РФ боїться ударів американськими ракетами ATACMS

Російські військкори припускають, що, судячи з відстані від лінії фронту, удар могли завдати крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow або балістичними ракетами наземного базування ATACMS.

Фокус раніше писав, що армія РФ боїться ударів американськими ракетами ATACMS по аеродромах і тому ховають техніку. Перший раз ракети застосували 17 жовтня для атак по Бердянському аеродрому.

За оцінками військових експертів, ЗСУ можуть отримати ракети ATACMS дальністю до 300 кілометрів на початку наступного року. Разом із винищувачами F-16 ракети можуть змінити ситуацію на фронті.