"Ми захищаємось": в Міноборони пояснили, чи можуть зараз в Україні відмінити призов (відео)

Затверджена наказом міністра оборони концепція передбачає розвиток кадрової політики у війську протягом п'яти років у воєнний та мирний час.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Поки в нашій країні йде війна з Росією, призов буде діяти, а рекрутинг – це новий інструмент залучення молодих людей до захисту батьківщини. Про це 5 листопада повідомила заступниця голови українського оборонного відомства Наталія Калмикова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За її словами, концепція визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років — як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. Документ не передбачає того, що в Україні можуть скасувати призов на військову службу.

"У нас триває війна, ми захищаємось", – зазначила Калмикова.

Заступниця міністра оборони наголосила, що військова підготовка не замінить призов.

"Рекрутинг – це нові інструменти залучення молодих людей до захисту батьківщини. А інтенсивний вишкіл це не заміна призову. Це про готовність кожного громадянина України мати можливість захистити себе, своїх близьких та свою державу. Тобто це умова, з якою ми як нація живемо і маємо до цього йти", – заявила вона.

Наталія Калмикова додала, що затверджена концепція насамперед передбачає розробку Дорожньої карти, яка опише, у які терміни буде переглянуто політику кар'єрного зростання військовослужбовців.

"Ми зараз розглядаємо декілька інструментів, які дозволять українцям ставати на військовий облік, дивитися, які є потреби саме з фахової сторони, яким чином здібності, досвід і освіта людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби", — пояснила вона.

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Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров підписав Указ про затвердження Концепції військової кадрової політики на найближчі п'ять років. У документі викладено стратегію комплектування армійських кадрів як під час війни, так і в мирний час.