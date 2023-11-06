Мобілізація в Україні: які види повісток вручатимуть у листопаді

Як і в попередні місяці, військовозобов'язані українці можуть отримати повістки для проходження ВЛК, уточнення даних та мобілізації. Деяким такі повістки вручать повторно.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 15 листопада 2023 року. Протягом цього періоду ТЦК і СП продовжуватимуть вручати повістки військовозобов'язаним. Які види можуть отримати українці призовного віку, розбирався Фокус.

Мобілізація в Україні — які існують види повісток

Під час воєнного стану законом скасовано призов на строкову службу. Тому повістки про такий призов у листопаді вручати не будуть.

Замість осіннього призову триває загальна мобілізація. У рамках мобілізаційних заходів представники військкоматів можуть вручати три види повісток:

повістки для уточнення персональних даних військовозобов'язаного;

повістки на проходження (ВЛК) з метою визначення придатності до військової служби;

мобілізаційний припис — власне відправлення на службу в армію.

Мобілізація в Україні — кому прийдуть повістки повторно

Деякі українці можуть отримати повістки повторно. Це може статися в таких випадках:

військовозобов'язаний не з'явився в ТЦК за першою повісткою;

у військовозобов'язаного змінилися персональні дані (місце проживання або роботи, сімейний стан, отримано або скасовано відстрочку від мобілізації);

для повторного проходження ВЛК у разі підозри на підробку первісного медичного висновку.

За законом, уповноважені особи можуть вручати повістки в будь-якому публічно доступному місці або на приватній території, куди отримали дозвіл на вхід.

Мобілізація в Україні — кого можуть мобілізувати в листопаді

У листопаді 2023 року в порядку мобілізації жодних змін не буде. Як і в попередні місяці, на службу в армію призиватимуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років.

Умовою для мобілізації є висновок ВЛК, яка визнає військовозобов'язаного придатним або обмежено придатним за станом здоров'я для проходження військової служби. Для обмежено придатних військовозобов'язаних комісія має вказати, де їм можна і не можна служити.

30 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 9281, який знизив призовний вік під час мобілізації з 27 до 25 років. Але президент України ще не підписав цей закон, тому чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані лише за наявності бойового досвіду або добровільно.

Чоловіки старше 60 років також можуть бути призвані на службу за власним бажанням, за умови визнання їх придатними за станом здоров'я.

Нагадаємо, Міноборони затвердило нову кадрову політику в ЗСУ. Нова концепція передбачає заміну військової повинності службою за контрактом і забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.

Раніше Фокус писав, чому служити в ЗСУ будуть не всі. За словами екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, на службу призвуть ще від 500 тисяч до мільйона осіб. А значить мобілізація торкнеться кожного п'ятого або десятого українця.