"Як у Першу світову війну": військові розповіли про ситуацію під Куп'янськом

За словами українських військових, майже жодна з тактик НАТО, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.

Російська армія зміцнює лінію оборони та намагається наступати в районі Куп'янська Харківської області, де зараз одна з найбільш "гарячих" ліній фронту. Про особливості війни в цьому регіоні розповіли The Times українські військові.

"Ми бачимо все, як вони намагаються наступати, всі їхні маневри. І вони роблять те саме. Кожен рух кожного солдата видно, і все можна передбачити", — зазначив командир батальйону 32-ї Української бригади Дмитро Берлим.

Командир наголосив, що війна тепер перейшла у форму окопної.

"Окопна війна. Всі окопуються. Як у Першу світову війну", — йдеться у повідомленні.

Нестача особового складу в Силах оборони України

Окрім того, військовий відзначив нестачу людей в українській армії.

"У нас не вистачає людей, а якість наших підкріплень з кожним разом знижується… середній вік солдата в моєму батальйоні — 45 років", — розповів Берлим.

Командир батальйону 32-ї Української бригади Дмитро Берлим

"З наукової фантастики": військові про танковий прорив

Військові додають, що західна зброя прийшла занадто пізно і зараз навряд чи значно вплине на ситуацію.

За їх словами, до прибуття американських і німецьких танків на територію України, росіяни щільно замінували територію, і техніка не змогли зіграти ту роль, яку повинна була.

"Танковий прорив з нашого боку — це зараз щось з області наукової фантастики", — сказав начальник штабу батальйону Михайло Лисенко.

Обидва військові стверджують, що перед контрнаступом вони відвідували тренування НАТО, але майже жодна з тактик, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.

Нагадаємо, в ніч проти 6 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", а також запустили понад десяток ударних дронів. У Силах оборони півдня інформували про влучання у центрі міста.