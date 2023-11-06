"Як у Першу світову війну": військові розповіли про ситуацію під Куп'янськом
За словами українських військових, майже жодна з тактик НАТО, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.
Російська армія зміцнює лінію оборони та намагається наступати в районі Куп'янська Харківської області, де зараз одна з найбільш "гарячих" ліній фронту. Про особливості війни в цьому регіоні розповіли The Times українські військові.
"Ми бачимо все, як вони намагаються наступати, всі їхні маневри. І вони роблять те саме. Кожен рух кожного солдата видно, і все можна передбачити", — зазначив командир батальйону 32-ї Української бригади Дмитро Берлим.
Командир наголосив, що війна тепер перейшла у форму окопної.
"Окопна війна. Всі окопуються. Як у Першу світову війну", — йдеться у повідомленні.
Нестача особового складу в Силах оборони України
Окрім того, військовий відзначив нестачу людей в українській армії.
"У нас не вистачає людей, а якість наших підкріплень з кожним разом знижується… середній вік солдата в моєму батальйоні — 45 років", — розповів Берлим.
"З наукової фантастики": військові про танковий прорив
Військові додають, що західна зброя прийшла занадто пізно і зараз навряд чи значно вплине на ситуацію.
За їх словами, до прибуття американських і німецьких танків на територію України, росіяни щільно замінували територію, і техніка не змогли зіграти ту роль, яку повинна була.
"Танковий прорив з нашого боку — це зараз щось з області наукової фантастики", — сказав начальник штабу батальйону Михайло Лисенко.
Обидва військові стверджують, що перед контрнаступом вони відвідували тренування НАТО, але майже жодна з тактик, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.
Нагадаємо, в ніч проти 6 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", а також запустили понад десяток ударних дронів. У Силах оборони півдня інформували про влучання у центрі міста.