Рекорд від початку вторгнення: ЗС РФ скинули 87 авіабомб на Херсонщину

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що противник продовжує тероризувати мирних жителів, атакуючи з різного озброєння цивільні об'єкти.

Російські окупанти знову атакували мирні міста України і тим самим поставили нові "рекорди" в Херсонській області. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, увечері 5 листопада противник завдав удару по Херсону. У результаті було пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, а в одному з них і зовсім зруйновано перекриття у квартирі. Обійшлося без постраждалих.

У ніч на 6 листопада атака повторилася. ЗС РФ обстріляли місто і пошкодили 2 приватні будинки. В області також зафіксовано руйнування.

"Окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб — найбільшу кількість за весь час", — йдеться в повідомленні.

Також в МВС зазначили, що постраждала від дій противника й Одеська область. У результаті пошкоджено було 20 багатоквартирних будинків, художній музей і розбито понад два десятки автомобілів.

Рятувальники ДСНС уже встановили пункти обігріву, де місцеві жителі могли отримати необхідну психологічну допомогу.

"Також після обстрілу виникли пожежі у двох будівлях, а в селі Усатове пошкоджено приватний будинок. Унаслідок удару по Одеській області 8 осіб дістали поранення", — продовжили в МВС.

Нагадаємо, 6 листопада в ГУР розповіли, які запаси ракет у Росії є сьогодні. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, кількість ракет у РФ практично не змінилася за рік, що свідчить про те, що окупантам вдається підтримувати виробництво на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.