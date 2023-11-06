Зафіксовано прильоти: в ЗСУ відзвітували про роботу ППО під час нічного обстрілу (фото)

За інформацією військових, ЗС РФ вночі атакували південні регіони України. Для цього вони використовували дрони-камікадзе іранського походження та різні типи ракет.

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З 20:00 п’ятого листопада до опівночі Збройні сили Російської Федерації атакували Україну кількома типами ракет та ударними БПЛА. Про це 6 листопада повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.

З повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області противник випустив по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59.

За інформацією військових, з території тимчасово окупованого Криму був зафіксований пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М". Також із району мису Чауда (півострів Крим — ред.) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Удар "шахедами" по Одесі

Пресслужба Сил оборони півдня 6 листопада повідомила, що ЗС РФ вночі атакували південні регіони України. Для цього вони використовували дрони-камікадзе іранського походження та різні типи ракет.

По Одесі було завдано удару "Оніксом" та "Іскандером-М", що призвело до серйозних наслідків. У центральній частині міста і покинутій промисловій будівлі зафіксовано "прильоти".

"Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, віднесеній до спадщини ЮНЕСКО", — ідеться в повідомленні.

Крім того, 6 листопада повідомлялося, що ЗСУ досягли успіхів у районі Вербового. За даними українського командування, ворог вів безуспішні штурмові дії на північний захід від Вербового і Роботиного.