"Гвоздика" працює: ЗСУ знищили російський склад противотанкових мін (відео)
Українські артилеристи ліквідували об'єкт на відстані 14 км, використовуючи радянську техніку.
Точний постріл із САУ "Гвоздика" дозволив ліквідувати склад противотанкових мін на південному напрямку. Подробиці повідомили в Facebook Оперативного командування "Захід".
Спочатку аеророзвідка зафіксувала розташування значної кількості снарядів. Згодом відбулося застосування артилерійської системи.
У повідомленні зазначається, що українські артилеристи ліквідували об'єкт на відстані 14 км саме завдяки радянській техніці. Здійснено три постріли.
"Наша артилерія — наймайстерніша в світі. Ідеальна робота", – йдеться у дописі.
Знищення складів військ РФ
Воїни ГУР наприкінці жовтня знищили склад боєприпасів військ РФ у Донецьку. За інформацією відомства, удар було завдано посеред ночі ще 23 жовтня. Приміщення належало бригаді окупантів, яка зараз зосереджена в Авдіївці.
10 вересня "Гради" знищили склади з боєприпасами та пальним РФ у Соледарі. Аеророзвідники "Команди Вялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад БК російських загарбників.
Спецпризначенці батальйону "Дике поле" 4 серпня знищили склад боєкомплекту РФ. Російські загарбники намагалися заховати снаряди поблизу цивільного будинку та густої рослинності, але згодом залишилися без снарядів.
Нагадаємо, 6 листопада 14 бригада ЗСУ зупинила наступ танків РФ. Боєприпас влучив у башту одному з танків, а вибух спровокував детонацію боєкомплекту. Колона росіян була повністю ліквідована на полі, яке загарбники намагалися швидко перетнути.