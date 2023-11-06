"Не такі примітивні": у ГУР розповіли, коли ЗС РФ можуть завдати масованого удару по Україні

На думку представника розвідки Вадима Скібіцького, РФ може застосувати ракети різних типів або комбіновані удари з використанням ракет і БПЛА. Це будуть не такі примітивні атаки, як минулого року.

Збройні сили Російської Федерації можуть почати масовані удари по енергетиці в Україні після настання холодів. Про це заявив представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, заздалегідь складно визначити, які види озброєння Росія використовуватиме більше — ракети чи БПЛА. Так само складно спрогнозувати тактику і схему потенційних ударів по енергосистемі України.

Представник ГУР вважає, що РФ може застосувати ракети різних типів або комбіновані удари з використанням ракет і безпілотників.

"Водночас, за оцінкою військової розвідки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулого року", — пояснив він.

Восени і взимку минулого року противник застосовував дуже мало балістичних ракет для ударів по нашій енергосистемі, за винятком Х-22 і С-300.

РФ використовуватиме більше саме крилатих ракет, а не балістики. На думку Скібіцького Х-101, Х-555 плюс "Калібри" будуть основними ударними елементами. Про накопичення цього виду озброєння свідчить те, що з 25 вересня Росія не застосовує ці ракети, що якраз і може свідчити про їх накопичення.

Удари взимку по енергосистемі

У ГУР зазначили, що чим нижча температура — тим більше навантаження на енергосистему. Тож її пошкодження в цей період будуть більш критичними, імовірно Кремль враховуватиме цей фактор.

"Найімовірніше, вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і відповідно сприятливіші умови для нанесення ударів. А таке може бути при настанні холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", — підкреслив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 6 листопада в ГУР розповіли, які запаси ракет у Росії. Кількість ракет практично не змінилася за рік, що свідчить про те, що РФ вдається підтримувати виробництво на достатньому рівні для накопичення запасів.