"Нарощують виробництво": у ГУР розповіли, чи продовжує Росія отримувати Shahed з Ірану

Розвідка зазначає, що на заводі в Єлабузі частково почалися роботи зі створення ударних БПЛА, які можна вважати "збіркою компонентів з Ірану".

Іран досі може постачати обмежені кількості безпілотників "Шахед" до Росії. Однак наразі українська розвідка не реєструє активних переміщень камікадзе-дронів у РФ. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна"

У джерелі зазначають, що РФ почала і сама виробляти подібні БПЛА — роботи на заводі в Єлабузі, де Кремль планує створити велике виробництво "Шахедів", вже частково почалися.

Згідно з поясненням представника ГУР, генерал-майора Вадима Скібіцького, на зазначеному підприємстві виробляється тільки кінцеве складання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Герань-2", також відомих як "Шахеди". Однак слід зазначити, що в Росії також функціонують інші заводи, що займаються виробництвом комплектуючих частин для бойових безпілотників.

"Ворог планував виробляти на місяць щонайменше 200 "Шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська Федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні здебільшого це збірка з компонентів, які поставлені з Ірану", — розповів Скібіцький.

Водночас у ГУР не виключають, що Іран все ще може відправляти Москві і незначні партії готових "Шахедів". Однак перші укладені контракти Тегеран уже виконав. Тож наразі активного переміщення дронів-камікадзе з території Ірану до Росії українська розвідка не фіксує.

Нагадаємо, що російська армія знову починає обстрілювати електростанції та об'єкти критичної інфраструктури. Наразі у військ РФ є сотні ракет і безпілотників.

8 жовтня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти нарощують виробництво ударних дронів "Шахед" для атаки на територію України.