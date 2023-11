Троянський кінь НАТО: у Конгресі США обурені Ердоганом за його ставлення до ХАМАС

На думку американського аналітика Джонатана Шанцера, після висловлювання турецького лідера на підтримку палестинських бойовиків у США є все необхідне, щоб оголосити Туреччину спонсором тероризму.

Члени Конгресу США обурені заявою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що ХАМАС не є терористичною організацією. На думку Джонатана Шанцера з американського аналітичного центру Foundation for the Defense of Democracies (FDD), попри невдоволення американських конгресменів Туреччина має особливий статус у НАТО, але може виявитися його "троянським конем". Про це йдеться в матеріалі польського видання Interia.

Шанцер зазначив, що Туреччина, як і раніше, користується особливим статусом у Вашингтоні через свою роль у НАТО і "віру в те, що вона може бути частиною антиросійського блоку". Але цінність Анкари в цьому відношенні сумнівна, оскільки Туреччина є притулком для таких угруповань, як ХАМАС.

Аналітик вважає, що після виступів Ердогана Вашингтон може негайно запровадити санкції проти конкретних фізичних і юридичних осіб у Туреччині у зв'язку з діяльністю ХАМАС у країні. Але хоча в Конгресі й незадоволені Ердоганом, поки незрозуміло, як це невдоволення буде висловлено на законодавчому рівні.

"В Америки є все необхідне, щоб оголосити Туреччину спонсором тероризму. Якщо Вашингтон вважатиме за потрібне, для цього є докази. Туреччина, безумовно, відповідає цим критеріям". — додав Шанцер.

За його словами, США також можуть почати чинити тиск на НАТО з метою створення механізму виходу країн з Альянсу, хоча це не обов'язково буде застосовуватися негайно.

"Найближчим часом Туреччина відчує тиск з боку США. Проблема ХАМАСу стане величезним головним болем для Ердогана. Однак я підозрюю, що він знайде спосіб внести лише мінімальні зміни і, як і раніше, користуватися підтримкою на Капітолійському пагорбі", — підкреслив Шанцер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 28 жовтня дав наказ відкликати послів із Туреччини, після заяв президента Туреччини Реджепа Ердогана про те, що Ізраїль виступає "окупантом" Сектора Гази. Голова ізраїльського МЗС наголосив, після слів турецького лідера необхідно провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною.