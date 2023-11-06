ЗС РФ атакували один і той же будинок на Херсонщині тричі, — ОВА (відео)

За інформацією голови військової адміністрації Олександра Прокудіна, всього в процесі атаки по місту було пошкоджено чотири житлові будинки. Серйозних ушкоджень ніхто не отримав.

Російські окупанти знову атакували житлові квартали Херсона. Один із будинків постраждав від дій противника вже не вперше. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 6 листопада.

На опублікованому ролику можна побачити, у якому стані один із дворів Суворовського району міста після того, як туди прилетіла російська ракета Х-31.

"По одній із будівель ворог вдарив уже втретє. Пошкоджено чотири будинки, в одному із них обвалилося перекриття. Тільки дивом ніхто не отримав серйозних пошкоджень", — заявив Олександр Прокудін.

Місцеві жителі діляться, що у квартирах вилетіли шибки, а вибух був такої сили, що будинки затрясло.

Також минулої доби пошкодження отримали і приватні будинки. Під вогонь ЗС РФ потрапила 54-річна місцева мешканка. Її одразу ж відправили до лікарні для огляду та лікарі діагностували у неї вибухову травму та поранення плеча.

До речі, раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що російськi окупанти за добу скинули 87 авіабомб на Херсонщину. За словами голови відомства Ігоря Клименка, це є своєрідним рекордом із початку повномасштабного вторгнення.

"Близько 3 ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки. Крім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав. Всього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб — найбільшу кількість за весь час", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що в ГУР розповіли, коли ЗС РФ можуть завдати масованого удару по Україні. На думку представника розвідки Вадима Скiбiцького, РФ може застосувати ракети різних типів або комбіновані удари з використанням ракет та БПЛА. Це будуть не такі примітивні атаки, як торік.