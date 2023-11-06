Спецназ ВМС Іспанії озброять багатокаліберною стрілецькою системою MCX Rattler (фото)

Комплект складатиметься з двох платформ у калібрі 7,62×35 мм і в калібрі 5,56 мм НАТО. Кожна з платформ буде доповнена обвісом — глушниками, оптикою і спеціальними прикладами.

Сили спеціального призначення ВМС Іспанії (FGNE) стали одними з перших в Європі, які обрали багатозарядну систему MCX Rattler американського виробника Sig Sauer. Йдеться про 20 модульних багатокаліберних систем, що являють собою складний набір елементів, необхідних для адаптації до різних бойових сценаріїв без зміни зброї. Про це 4 листопада повідомило видання Defensa.

Кожна система включає:

одну платформу MCX (Modular Rifle Platform) у калібрі 7,62×35 мм (300 BLK);

одну платформу в калібрі 5,56 мм НАТО;

глушник для MCX і супресор MCX. NATO;

кілька кріплень, що дають змогу використовувати зброю як із супресором, так і без нього;

оптику Romeo 4T з червоною крапкою і збільшувач Juliet 4X;

кілька різних прикладів, як складних, так і телескопічних;

магазини підвищеної ємності;

комплект підствольних гранат і збройовий ремінь.

Концепція багатокаліберної системи або модульної платформи була розроблена компанією Sig Sauer спочатку для Командування спеціальних операцій США (USSOCOM). Вона заснована на адаптації зброї до різних завдань, для яких вона може знадобитися, комбінуючи калібри, оптику, приклади й рукоятки.

Це можливо завдяки тому, що оригінальний виробник, компанія Sig Sauer, постачає всі ці компоненти, а також боєприпаси, розроблені разом для оптимізації системи.

Таким чином не потрібно купувати кілька систем з різними та несумісними характеристиками. Крім того, під час використання аналогічних або модульних систем поліпшуються ергономіка та навчання, підкреслили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році сухопутні сили самооборони Японії будуть озброєні штурмовими гвинтівками Type 20 калібру 5,56×45 мм від компанії Howa Machinery. Гвинтівка має кращу стійкість до впливу навколишнього середовища, особливо від впливу корозії від морської води, вогневу міць і гнучкість.