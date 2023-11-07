В окупованому Криму прогриміли вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА

За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, уламки від одного з нібито збитих дронів спровокували "невелике загоряння".

У ніч на 7 листопада на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи. Про це написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

За словами представника окупаційної адміністрації, у місті спрацювала протиповітряна оборона у зв'язку з атакою безпілотних літальних апаратів.

"За попередніми даними над акваторією вже збито 5 БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", — заявив Развожаєв.

Пізніше окупант додав, посилаючись на Рятувальні служби Севастополя, що уламки одного збитого дронів нібито впали на дах приватного будинку в населеному пункті Андріївці, що призвело до пожежі.

"Оперативні служби вже на місці, триває ліквідація невеликого загоряння", — написав Развожаєв.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що вибухи також пролунали в Бахчисарайському районі Криму. За словами місцевих жителів, від гучних звуків спрацьовувала сигналізація.

Крім того, за даними Telegram-каналу "Чп/Севастополь", вибухи було чути біля населених пунктів Саки та Новофедорівка. У цьому районі розташований військовий аеродром.

Нагадаємо, 5 листопада Сили оборони вразили один із найсучасніших кораблів РФ, носій крилатих ракет "Калібр" у Керчі. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, уражений корабель ще навіть не брав участі в плаванні.

Раніше, 4 листопада, російські ЗМІ повідомили про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі було оголошено тривогу, Кримський міст перекрито, а уламки ракет впали на територію одного із сухих доків.