РФ наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося, — ISW

За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцького, у жовтні 2023 року в РФ виготовили 115 високоточних ракет великої дальності.

Військові аналітики зазначають, що Російська Федерація змогла збільшити свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький 6 листопада заявив, що РФ має в резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

Раніше, 28 серпня, Скібіцький заявляв, що російські сили мають у резерві 585 ракет великої дальності. Це говорить про те, що за цей період ЗС РФ збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

Зазначається, що, зі слів представника ГУР, у жовтні 2023 року в Росії виготовили 115 високоточних ракет великої дальності:

30 балістичних ракет "Іскандер-М";

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

20 крилатих ракет "Калібр";

40 крилатих ракет Х-101;

9 крилатих ракет Х-32;

4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Аналітики зазначили, що 28 серпня Вадим Скібіцький заявив, що російським оборонним підприємствам важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць у зв'язку з дефіцитом іноземних комплектуючих. Тому збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня, а також виготовлення 115 з них у жовтні, вказує на те, що Російська Федерація збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Нагадаємо, 6 листопада в ГУР розповіли, коли ЗС РФ можуть завдати масованого удару по Україні. На думку представника розвідки Вадима Скібіцького, РФ може застосувати ракети різних типів або комбіновані удари з використанням ракет і БПЛА. Це будуть не такі примітивні атаки, як минулого року.