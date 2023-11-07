Продовження наступу: ЗСУ розширили контроль у Херсонській області, — аналітики (карти)

За словами експертів, українські бійці наближаються до берегової лінії Дніпра і все ще утримують свої позиції в частині села Кринки, що розташоване приблизно за 30 кілометрів на схід від Херсона.

Збройні Сили України мають успіх на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Нашим бійцям вдалося розширити свій контроль над територією на північ від селища Підстепне, що розташоване приблизно за 17 кілометрів на схід від Херсона. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 7 листопада з посиланням на російських інформаторів.

Крім цього, українські Збройні Сили проводили контрнаступальні операції в районі міста Бахмут і на заході Запорізької області.

За даними російських військових блогерів, станом на 6 листопада українські збройні сили залишалися на своїх позиціях на східному (лівому) березі Херсонської області.

Згідно з твердженнями пов'язаного з Кремлем військового блогера, українські сили все ще утримують свої позиції в одній частині Кринок, що розташовані приблизно за 30 кілометрів на схід від Херсона і наближаються до берегової лінії річки Дніпро, незважаючи на зусилля ЗС РФ з відтіснення ЗСУ зі східного берега річки Дніпро.

Карта Херсонської області

Інший пов'язаний із Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Кринок і що підрозділи російського 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) обстрілюють українські позиції на західному (правому) березі Херсонської області.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про продовження наступальних операцій українських Збройних Сил під Бахмутом і Мелітополем.

Водночас неназваний російський військовий блогер заявив, що між 3 і 5 листопада українські Збройні Сили здійснили контратаку поблизу населеного пункту Красногорівка, що розташований приблизно за 6 кілометрів на північний захід від Авдіївки. Ця операція, за його словами, призвела до того, що окупанти змушені були відступити з частини залізничної колії в цьому регіоні.

Авдіївський напрямок

Російське збройне формування "Російський Легіон" (БАРС-13) стверджувало, що українські сили успішно тиснуть на російські війська біля Степового і ресторану "Царське полювання" на південь від Авдіївки.

Ситуація на Херсонському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 6 листопада, на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом доби противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням рекордної кількості, а саме 85 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини.

За даними ОСГВ "Одеса", ворог застосував 2 FPV-дрони і скинув із БпЛА інших модифікацій 22 осколкові боєприпаси. По місту Херсон ворог бив 8 разів, обстріляні Антонівка, Садове, Берислав, Козацьке. Унаслідок обстрілів поранено 8 цивільних, пошкоджено 9 приватних будинків, будівлю приватного підприємства та адміністративну будівлю.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що ЗС РФ атакували один і той самий будинок на Херсонщині тричі. За інформацією глави військової адміністрації Олександра Прокудіна, загалом під час атаки по місту було пошкоджено чотири житлові будинки. Серйозних ушкоджень ніхто не зазнав.