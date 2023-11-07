Ворогу потрібен Куп'янськ: у ЗСУ розповіли, чи зможуть ЗС РФ піти на прорив (відео)

На думку підполковника Володимира Фітьо, поки ворог перебуває на українській землі — у нього немає перспектив. Наразі нічого не свідчить про те, що ЗС РФ своїми постійними атаками планують заморозити бойові дії.

Попри шалені втрати Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ на Сході України. Росіяни підтягували резерви і готувалися до наступу на цій ділянці фронту приблизно три місяці. Про це 6 листопада розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Наш напрямок залишається, на жаль, теж активним. Ворог не полишає надії в наступальних діях на Куп’янському напрямку. Мета його — це повторна окупація Куп’янська як логістичного центру, через який противник здійснював забезпечення своїх військ провіантом та озброєнням. Ворогу потрібна якась мінімальна перемога. За минулу добу відбулося шість бойових зіткнень у Харківській області. Це — Синьківка, Петропавлівка, Іванівка. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів по українським позиціям".

За його словами, ворог певний час вів підготовку до штурмів позицій ЗСУ. Водночас наші Сили оборони це бачили, а тому теж готувалися — укріплювалися і підтягували резерви.

На думку Володимира Фітьо, основне завдання ЗС РФ на Сході — знерухомити українські сили і не дати змоги просуватися вперед.

"Ми це розуміємо, ми розуміємо, що навіть по 100–200 метрів, які ми звільняємо, — це рух, який ворог не може спинити. Він не встигає укріпитися і так простіше вибивати його з нашої території. Тільки під час руху ми зможемо його відкинути з нашої країни", — наголосив офіцер.

На думку Фітьо, наразі нічого не свідчить про те, що ЗС РФ своїми постійними атаками планують заморозити бойові дії. Противник активно готується наступати — проводить штурмові дії та не припиняє обстрілів. Підполковник вважає, що завдання ворога — вийти на рубежі Донецької та Луганської областей.

"Поки ворог перебуває на українській землі — у нього немає перспектив", — наголосив Володимир Фітьо.

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Нагадаємо, 6 листопада в ЗСУ пояснили, чому Україні недостатньо ППО від союзників. Україна потребує більше ППО, а саме Patriot, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS. Також ЗСУ потрібна зенітна установка Terrahawk Paladin для знищення БПЛА типу Shahed, розповіли в Повітряних силах.