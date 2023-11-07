Бив ножем і молотком: мовний скандал у Львові ледь не обернувся трагедією, деталі

За даними слідства, двоє чоловіків розпочали конфлікт у стані алкогольного сп'яніння. Потерпілий обурився тим, що його напарник, незважаючи на вторгнення РФ, "втік від війни" і продовжує розмовляти російською мовою.

У Львові стався мовний скандал, який ледь не закінчився летальним результатом. Інформація про це розміщена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Стався інцидент ще 14 липня 2022 року. 33-річний уродженець тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області робив ремонт в одній із квартир Львова разом зі своїм колегою.

У день скандалу на зміну вийшов інший напарник, з яким спочатку робота йшла за планом. У результаті вони разом вирішили випити алкоголь, що і призвело надалі до конфлікту через мову.

Потерпілий почав обурюватися, що його напарник попри війну продовжує розмовляти російською мовою, не воює за свої землі і сховався від війни у Львові. У результаті уродженець Донбасу схопив ніж і кілька разів ударив напарника в область шиї і в області грудної клітини. Ніж зрештою зламався після завданих ударів і нападник схопив молоток, яким завдав додаткових ударів по обличчю, тулубу та кінцівкам.

Далі обвинувачений забрав свої речі та пішов із квартири, але при цьому зачинив двері так, щоб їх неможливо було відкрити зсередини.

Коли потерпілий прийшов до тями, зазначає слідство, він знайшов свій телефон і в розмові з бригадиром розповів про інцидент. На допомогу йому прибули рятувальники, щоб відкрити двері, а також медики. Вони надали йому необхідну медичну допомогу та госпіталізували.

У суді чоловік із Лисичанська зізнався, що справді напав на свого напарника з ножем, однак історію з молотком він назвав вигаданою.

"Обвинувачений визнав факт нанесення потерпілому ударів ножем і ногами, не погодившись із кваліфікацією інкримінованого йому злочину, як замах на вбивство, оскільки наміру вбивати потерпілого не мав. Вважає, що заподіяв потерпілому легкі тілесні ушкодження, і за це готовий понести покарання", — йдеться в повідомленні.

Суддя визнала чоловіка винним у замаху на вбивство і призначила йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Потерпілий має отримати від нього 58 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації. Засуджений також має сплатити витрати на адвоката в розмірі 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо про те, що київський таксист відмовився довезти жінку до місця призначення, після того як вона попросила його розмовляти державною мовою. Чоловік назвав її "хворою" і висадив з машини.