Удар по базі військових РФ під Маріуполем окупанти назвали "побутовою пожежею", — соцмережі (відео)

Російські військкори припускають, що, судячи з відстані від лінії фронту, удар могли завдати крилатими ракетами Storm Shadow або балістичними ATACMS.

В окупованому селищі Сєдове поблизу Маріуполя 5 листопада горів пансіонат "Дружба", в якому базувалися військовослужбовці ЗС РФ. У Міністерстві надзвичайних ситуацій Російської Федерації подію офіційно зафіксували як "побутову пожежу". Про це повідомили в Telegram-каналі ASTRA.

Інформація російських військкорів щодо пожежі розділилася.

"Одні написали про "замикання проводки", інші про "атаку ракетами Storm Shadow/ATACMS", — йдеться у повідомленні.

Як з'ясували російські журналісти, пожежа в пансіонаті "Дружба" на вулиці Комсомольській в окупованому селі Сєдове Донецької області розпочалася о 19 годині 5 листопада.

"У пансіонаті базувалися російські військовослужбовці. О 20:20 рятувальники локалізували пожежу, після чого на місці почалася детонація боєприпасів, що зберігаються", — зазначили в Telegram-каналі.

Офіційно в МНС цю пожежу російські рятувальники зафіксували як "побутову". Про постраждалих нічого не відомо.

Вибух у селі Сєдове під Маріуполем: деталі

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах очевидці опублікували кадри потужного вибуху на території між окупованим Новоазовськом і селом Сєдове під Маріуполем Донецької області.

Українські Telegram-канали повідомляли, що вибухнув склад із боєкомплектом. Там же, за їх інформацією, були вертольоти, які очікували ремонту.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пізніше уточнив, що в селі Сєдове зникла електрика.

Російські військкори припускають, що, судячи з відстані від лінії фронту, удар могли завдати крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow або балістичними ракетами наземного базування ATACMS.

Фокус раніше писав, що армія РФ боїться ударів американськими ракетами ATACMS по аеродромах і тому ховає техніку. Перший раз ракети застосували 17 жовтня для атак по Бердянському аеродрому.

За оцінками військових експертів, ЗСУ можуть отримати ракети ATACMS дальністю до 300 кілометрів на початку наступного року. Разом із винищувачами F-16 ракети можуть змінити ситуацію на фронті.