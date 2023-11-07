Смарт-мобілізація в Україні: у Раді розповіли, що зміниться для військовозобов'язаних

За словами народного депутата Федора Веніславського, насамперед реформа принесе комфорт і зручності для військовозобов'язаних. В іншому, сама процедура істотно не зміниться.

В Україні вже понад 20 місяців триває мобілізація, яка найближчим часом може бути реформована. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Telegraf розповів, чим відрізняється "смарт-мобілізація" від чинної системи.

За його словами, ця реформа передбачає, що закон про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників, який ухвалили ще у 2017 році, почне працювати повноцінно, тож поки що не варто вважати, що насуваються суттєві зміни системи та мобілізація здійснюватиметься в електронному вигляді.

"Можна буде мати інтерактивний доступ до своїх персональних даних в електронному кабінеті. Там громадянин зможе вказати інформацію про освіту, сімейний стан, стан здоров'я, професію, а також обрати потенційно цікаву військово-облікову спеціальність, за якою він хотів би служити. Плюс — деякі процедури в рамках проходження військово-облікової комісії у форматі черги", — розповів Федір Веніславський.

Насамперед це зроблено для комфорту та зручності військовозобов'язаних. Там враховуватимуть побажання при виборі спеціальності та місця служби. Сама процедура мобілізації змін не зазнає.

"Також удосконаленi питання, пов'язані з відпочинком військовослужбовців. Ми передбачили можливість отримання відпусток до 30 днів основних і плюс додаткові за сімейними обставинами. Аспекти грошового забезпечення теж були доопрацьовані. Верховна Рада і, зокрема, наш комітет робить максимум для забезпечення сектору безпеки і оборони", — продовжив Федір Веніславський.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що в Україні є 13 категорій громадян, які мають право на відстрочку. Українське законодавство передбачає, що зазначені категорії громадян можуть проходити службу виключно на добровільній основі. Для цього їм необхідно надати спеціальні документи.