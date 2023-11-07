Авіабомба з УМПК: стало відомо, як росіяни перетворили ФАБ-250 на керований боєприпас

Експерти зазначили, що боєприпаси з УМПК відрізняються від західних зразків JDAM-ER. Недолік російського варіанту в тому, що його бойова готовність досягається тільки після запуску, через що підвищується ризик виникнення нештатної ситуації.

У мережі з'явилися фотографії російської керованої бомби ФАБ-250, які використовувалися під час останніх ударів по Україні. З'ясувалося, що ці авіаційні боєприпаси, як і ФАБ-500, оснащені уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК). Це свідчить про те, що російські зброярі не застосовували нових технологій для модифікації ФАБ-250. Про це йдеться в матеріалі Defence Express.

Оглядачі зазначили, Росія не застосовувала нових технологій для модифікації ФАБ-250 у керовану зброю. Замість цього вони просто встановили ті самі модулі УМПК, які раніше були інтегровані з ФАБ-500.

Експерти звернули увагу, що досі не було достовірної інформації про конкретну методику перероблення російських ФАБ-250 на керовані варіанти з моменту їхнього широкого застосування окупантами в липні цього року.

Тим часом поки що залишається нез'ясованим, на якій дистанції росіяни застосовують ці авіабомби, а також який саме тип літаків при цьому виступає як платформа. Наприклад, минулого року ЗС РФ застосовували під Авдіївкою ФАБ-250 на дистанції 10 км від лінії фронту.

Недоліки та переваги УМПК

Коментуючи фото, західні експерти зазначили, що на відміну від американської JDAM-ER російська УМПК має низку ключових недоліків. По-перше, стан готовності бойового розрахунку, оснащеного модулем УМПК, досягається тільки після запуску, а не на етапі підготовки. Це підвищує ризик виникнення непередбачених ускладнень, особливо над повітряним простором Росії.

Ще одне суттєве технічне обмеження російського крилатого вибухового пристрою безпосередньо пов'язане з конструкцією "чавунних" кріплень ФАБ-500М-62. На відміну від JDAM-ER, вони виконані у вигляді зварних монолітів, що унеможливлює демонтаж хвостової частини для заміни модуля управління.

Водночас перевага УМПК в тому, що боєприпаси з цим модулем можуть бути оперативно переведені з некерованого режиму в керований у польових умовах. І навпаки, установка модуля управління JDAM-ER вимагає особливих умов у ремонтній або заводській майстерні.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися кадри з російським літаком Су-34, який скидає бомбу ФАБ-500 з УМПК. Російські джерела стверджують, що дальність ураження такого боєприпасу становить 80 км, хоча деякі експерти поставили під сумнів ці дані.