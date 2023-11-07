"Бліцкригу не буде": в ОП назвали наслідки "заморожування" війни

За словами радника ОП Михайла Подоляка, Київ провів із Москвою понад 200 раундів розмов про мир, також понад 20 разів домовлялися про припинення вогню. Усе це призвело до того, що 24 лютого 2022 року Путін здійснив повномасштабне вторгнення.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому "заморожування" війни в Україні обов'язково означатиме перемогу для Російської Федерації. Свою думку з цього приводу він написав у Telegram-каналі 7 листопада.

За його словами, якщо зараз зупинити бойові дії, то Кремль продовжить спокійно контролювати окуповані території України. Це і буде перемога для Росії.

"Вони (росіяни, — ред.) розуміють, що бліцкригу не буде, що створити маріонетковий уряд не вдасться, що військовим шляхом узяти під контроль усю територію України не зможуть. Але, з іншого боку, вони із задоволенням дивляться на наростання нестабільності у світі, вони професійно провокують регіони, включно з Близьким Сходом", — заявив Михайло Подоляк.

Пропагандисти, продовжує радник глави ОП, далі збільшують програми про "втому від війни" на Заході, принижують міжнародні інституції та роблять усе для того, щоб відвернути увагу громадськості від України.

8 років в Україні тривала "позиційна" війна з Росією, яка призвела до ситуації, що склалася сьогодні. Головна мета — не допустити цього в майбутньому.

"Мали понад 200 раундів "переговорів про мир", мали щонайменше 20 "вічних" домовленостей про "режим тиші" й припинення вогню. І все це тільки заради того, щоб… Росія розпочала 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення з безумовними геноцидними цілями в Україну й задля зламу глобальної системи безпеки. Чи є сенс повторювати те, що вже призвело до величезної трагедії?" — продовжив Михайло Подоляк.

Радник глави ОП упевнений, що пауза необхідна Росії виключно для того, щоб внести коригування у свою стратегію, наростити бойові можливості та розколоти демократичні коаліції. Якщо це сьогодні не зупинити, тоді винуватцю вдасться знову уникнути відповідальності. Єдине правильне рішення, написав Михайло Подоляк, перемога України.

Нагадаємо, 2 листопада колишній радник ОП Олексій Арестович виступив за переговори з Росією через так званий "глухий кут" у війні. За його словами, Україна нібито має шукати "тверезе" рішення щодо завершення бойових дій, адже йдеться про "виживання".