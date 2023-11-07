В Атлантичній раді здивувалися, чому Зеленський не оголосить повну мобілізацію в Україні

За словами представниці аналітичного центру Мелінди Харінг, українські захисники кажуть, що не розуміють, яким є план Зеленського, і яким має бути кінець війни. Вони "просто хочуть додому, і щоб на будинки не летіли ракети".

Старший науковий співробітник американського аналітичного центру "Атлантична рада" Мелінда Гарінг після поїздки в Україну поділилася своїми враженнями від зустрічей із бійцями Сил оборони. Про це повідомляє Sky News.

"Я провела деякий час, розмовляючи з українськими солдатами, коли була в Запорізькій області", — сказала Герінг, зазначивши, що українські захисники сповнені рішучості, непохитні, але дуже втомлені.

Воюють уже 600 днів

"Вони воюють уже понад 600 днів. Їх так і не замінювали, у них, по суті, не було можливості побути вдома. У них 30 вихідних на рік, і це не 30 днів поспіль, а відрізками по 10 днів", — уточнила представниця Атлантичної ради.

Вона також додала, що військовослужбовцям потрібна перерва, і вони відчувають, що не все українське суспільство йде на необхідні жертви, що Зеленський не перевів країну на військові рейки.

"Тому я вважаю це серйозною проблемою. Не розумію, чому Зеленський не мобілізував усе суспільство й економіку", — зазначила наукова співробітниця зі США.

"Я почула розчарування через те, що військові не розуміють, яким є кінцевий план, через те, що Зеленський чітко не говорить, як має виглядати кінець війни", — сказала вона.

І уточнила також, що й у Вашингтоні обговорюється те, що слід вважати кінцем війни — вихід до кордонів 1991 року, з Кримом чи без тощо. Але військовослужбовці на передовій кажуть, що "ми просто хочемо додому, і щоб на наші домівки не летіли ракети — ось, що перемога для нас".

Проблеми, з якими стикаються бійці ЗСУ

Мелінда Харінг зазначила й інші складнощі, з якими стикаються українські військовослужбовці.

Серед іншого, це розпад сімей. Один військовослужбовець зі Львівської області розповів, що дає уроки музики своїй доньці по FaceTime, щоб зберігати сімейні зв'язки.

"Широко поширені проблеми, пов'язані з розлученням, зловживанням алкоголем і ПТСР — усе це зачіпає військовослужбовців країни", — додала вона, особливо відзначивши "безліч випадків ПТСР".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові системи NASAMS, які нещодавно передали союзні країни, поставлені на бойове чергування.

Також повідомлялося, що російські окупанти 7 листопада обстріляли Кривий Ріг. За даними голови ОВА Сергія Лисака, снаряд влучив в об'єкт інфраструктури.