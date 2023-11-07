Триразове харчування та звʼязок з рідними: Україна відкриває новий табір для полонених РФ

В координаційному центрі з обміну полоненими заявили, що російська сторона утримує українських військових у звичайних в'язницях та "часом нелюдських умовах".

Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для їхнього утримання. Про це повідомляє проєкт "Хочу жить".

"Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", — йдеться у повідомленні.

В центрі прийому звернень щодо здачі в полон зазначили, що збільшення кількості військовополонених пов'язане із "погіршенням мотивації російських солдатів".

Окрім того, як наголошують в проєкті, російська сторона блокує обміни військовополонених.

Якими будуть умови в новому таборі для військовополонених

В координаційному центрі заявили, що умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права.

Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста.

"Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями", — зазначили у повідомленні.

Де Росія утримує українських військовополонених

За інформацією проєкту, російська сторона утримує українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом із ув'язненими.

"Часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополонених", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 1 листопада Слідчий комітет Росії повідомив, що у тимчасово окупованому Донецьку "суд" засудив до позбавлення волі трьох українських військовополонених, які брали участь у бойових діях на території Маріуполя.