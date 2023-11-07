У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: місцеві повідомляють про "прильоти" (фото)

Приліт стався у Будьоновському районі міста, а під завалами опинилися люди.

У окупованому Донецьку день видався неспокійним. В середмісті 7 листопада пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про роботу ППО та щонайменше п'ятьох постраждалих.

"Повідомляють про приліт у центрі Донецька. Над містом знову спрацювала ППО. У центрі Донецька після обстрілу дістають людей з-під завалів", — йдеться в повідомленнях.

Зазначається, що "приліт" стався у Будьоновському районі міста. На місці влучання спалахнула пожежа. Над містом з'явився густий дим.

"ЗМІ повідомляють, що мінімум 5 людей постраждали під час обстрілу центру Донецька", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Таганрозі пролунав вибух поблизу військового аеродрому. Гучно було поблизу летовища, де можуть перебувати літаки Іл-76 та гелікоптери. Очевидці у соцмережах стверджують, що в них "затремтіли будинки та вікна".

Раніше повідомлялося, що у селі Сєдове поблизу Маріуполя прогримів потужний вибух. Удари, ймовірно, завдали ракетами Storm Shadow або ATACMS.