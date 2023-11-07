"Будемо відпрацьовувати по них": в ГУР відреагували на будівництво нової залізниці на Донбасі

Представник розвідки Андрій Юсов наголосив, що дані об'єкти — законні цілі для ураження українськими Силами безпеки і оборони.

Росіяни побудувати нову залізницю та автодорогу на території тимчасово окупованого Донбасу, які перебувають в зоні дії українських засобі ураження, тож Сили оборони завдаватимуть по них ударів для перерізання ворожої логістики. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, реалізація відповідного російського будівництва, "як і у багатьох інших випадках, вона у них не стикується з графіками".

"Але такі плани у окупантів існують. Однак слід зауважити, що це насамперед — військові об'єкти, які будують саме для постачання й перекидання сил і засобів окупантів", — зауважив Юсов.

Українські військові" ефективно знешкодять" логістику противника на ТОТ: деталі

Представник розвідки наголосив, що дані об'єкти — законні цілі для ураження українськими Силами безпеки і оборони.

"Звісно, ми вже сьогодні констатуємо, що наявні засоби Сил оборони України дозволяють ефективно знешкоджувати логістику противника на окупованих територіях. Це саме буде стосуватися і нових залізничних шляхів сполучення", — запевнив він.

Окупанти будують автодорогу через Ростов та Маріуполь: що відомо

Окрім того, представник ГУР МО оцінив темпи будівництва нової автодороги сполученням Ростов-на-Дону — Маріуполь та ризики для росіян.

За його словами, будівництво таких об'єктів для окупантів значною мірою є захопленням нездійсненним проєктом.

"Тобто намаганням списати й освоїти бюджети, адже на подібні будівництва виділяють чималі ресурси. Багатьох окупантів не цікавить фінансова складова будівництва. Мова для них йде про процес, а не про результат", — наголосив Юсов.

Проєкт нової траси з Ростова-на-Дону через Маріуполь (червона лінія)

Речник розвідувальної служби зауважив, що українські військові не будуть коментувати свої можливості з ураження ворожих об’єктів.

"Проте, звісно, як і у випадку з іншими подібними об'єктами ворога, — по них теж будемо відпрацьовувати", — заявив він.

Нагадаємо, 6 листопада представника окупаційної влади Євгена Балицького вже повідомляв, що росіяни почали будувати залізницю, яка має з’єднати Ростов-на-Дону із захопленим Кримом. Вона проходитиме через тимчасово окуповану частину Запорізької області.