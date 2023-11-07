Попри санкції: Російська Федерація отримує західну зброю, — розслідування (фото)

Від початку повномасштабного вторгнення до Росії було імпортовано майже 7300 одиниць західної вогнепальної зброї. Її доставляють через посередників в інших країнах, розповіли розслідувачі.

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на жовтень 2023 року Російська Федерація продовжувала масово отримувати західну вогнепальну зброю. Про це повідомили розслідувачі німецького проєкту Correctiv.

Розслідувачі зазначили, що частина зброї використовується у російсько-українській війні. Зокрема, пістолети австралійського виробництва Glock і автомати типу AR-15. Також у Росії вільно можна купити гвинтівки R8 німецького виробника Blaser.

У жовтні 2022 року колишній віцепрем'єр Російської Федерації Дмитро Рогозін опублікував фото, які він зробив під час поїздки до окупованої частини Донецької області, з рушницею АR-15 та пістолетом Glock.

Дмитро Рогозін із західною зброєю

Крім цього, у Telegram-каналі Grey zone у березі 2023 року опублікували фото російського військового з американською гвинтівкою.

"Російський доброволець на Мар'їнській ділянці фронту зі своєю снайперською гвинтівкою Desert Tech SRS", — йдеться у повідомленні.

Російський військовий з американською гвинтівкою

Також російські військові поділилися архівним знімком, зробленим у районі Попасної, з американською гвинтівкою.

Російський військовий з американською гвинтівкою

Журналісти з'ясували, що до Росії було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включаючи понад сто снайперських гвинтівок, майже вісім мільйонів патронів від американських та європейських виробників.

Вони наголосили, що санкції заборонять продаж зброє до Росії. Зокрема, за інформацією Федерального відомства економіки та експортного контролю Німеччини, від 24 лютого 2022 року не видавалося жодних дозволів на експорт мисливської та спортивної зброї до РФ, проте були видані дозволи іншим країнам.

"Зброя не потрапляла до Росії безпосередньо від німецьких чи інших західних виробників. Певно, вони пішли обхідним шляхом через посередників в інших державах", — йдеться у повідомленні проєкту.

Журналісти з посиланням на російську статистику імпорту заявили, що РФ отримує зброю з США, Німеччини, Чехії, Австрії та Швейцарії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 6 жовтня повідомили, що Росія змогла збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж це очікувалося. Зі слів представника ГУР МОУ Вадима Скібіцького, ворог має в резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

4 листопада секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Російська Федерація нібито має "унікальну" ядерну зброю. З його слів, ця зброя випередила конкурентів у цій сфері та володіє "унікальними стратегічними озброєннями".