ЦАХАЛ увійшов у центр Гази: лідер ХАМАСу оточений у бункері, — ЗМІ

За словами американського кореспондента, влада Ізраїлю вперше вказала на те, що знає, де насправді перебувають командири бойовиків.

Лідер ісламських бойовиків ХАМАС Ях'я Сінвар оточений у своєму бункері. Про це повідомило видання Sky news із покликанням на міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґаланта.

За словами міністра оборони Ізраїлю, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перебуває в центрі Гази, тоді як лідер бойовиків оточений у бункері. Журналісти наголосили, що Йоав Ґалант не повідомив, де саме розміщений бункер.

Американський кореспондент Марк Стоун, який веде репортаж зі Сдерота в Ізраїлі, заявив, що слова міністра оборони Ізраїля щодо лідера ХАМАСу є першим разом, коли ізраїльтяни вказали на те, що знають, де насправді перебувають командири бойовиків.

Натомість командувач ЦАХАЛу Ярон Фінкельман зазначив, що ізраїльські війська просунулися вглиб міста Газа вперше за десятиліття.

"Уперше за десятиліття ЦАХАЛ воює в центрі міста Газа. В центрі тероризму", — сказав генерал-майор Ярон Фінкельман.

Він наголосив, що щодня ізраїльська армія вбиває бойовиків, знищує озброєння та продовжує рух до ворожих центрів.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив із заявою щодо того, що ЦАХАЛ перебуває в центрі Гази, проте він не прокоментував слова міністра оборони про лідера ХАМАСу.

"Звичайно, він (лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар, — ред.) є нагородою для Ізраїлю. Вони хочуть, щоб Ях'я Сінвар, лідер ХАМАСу, був усунутий. І коли вони зможуть це оголосити, для Ізраїлю це стане величезним моментом", — сказав журналіст.

Що відомом про лідера ХАМАСу Ях'ю Сінвара

Ях'я Сінвар — лідер ХАМАСу в Секторі Гази з лютого 2017 року. Він був одним зі співзасновників апарату безпеки бойовиків і вважається другою, після лідера Ісмаїла Ганії, за впливовістю фігурою в ХАМАСі. У вересні 2015 року в США Сінвара включили в список терористів.

У жовтні 2023 року ізраїльські ЗМІ з покликанням на заяву речника ЦАХАЛу контрадмірала Хагарі повідомили, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Ях'ю Сінвара в його будинку в Нусіраті, проте потім виявилося, що під руїнами знайшли тіло Аймана Юніса, який не був лідером бойовиків.

Лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар

Нагадаємо, 14 жовтня пресслужба ЦАХАЛу повідомила, що внаслідок нальоту ізраїльської авіації було ліквідовано десятки палестинських бойовиків, зокрема й голову авіаційної служби ХАМАСу Мерада Абу Мерада. В Ізраїлі зазначили, що було знищено елітний підрозділ палестинців, який здійснював вторгнення на територію країни 7 жовтня.

7 листопада прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що загального припинення вогню в Газі не буде до тих пір, поки бойовики не звільнять усіх заручників. Проте він припустив можливість створення тактичних невеликих пауз для того, аби змогли заїхати гуманітарні вантажі.