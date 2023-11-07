Як оскаржити висновок ВЛК: інструкція від МОЗ

Оскаржити рішення військово-лікарської комісії можна в досудовому порядку та через суд. У МОЗ радять починати з першого варіанту, оскільки вже на цьому етапі можна отримати позитивний результат.

Військовослужбовці можуть оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо вважають, що воно не відображає реальний стан здоров’я. Про те, як це зробити, розповіли в пресслужбі МОЗ.

"Якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити висновки ВЛК", — йдеться в повідомленні.

Як оскаржити рішення ВЛК

У МОЗ наголосили на двох варіантах оскарження висновку комісії — у досудовому порядку та через суд. Зазначили, що варто почати з досудового порядку, оскільки вже на цьому етапі можна отримати позитивний результат. Для цього потрібно:

написати заяву або скаргу щодо незгоди з рішенням комісії та проханням переглянути його вищою ВЛК;

додати до заяви чи скарги відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та військового квитка (посвідчення офіцера).

Після цього заяву, медичні документи й копію постанови ВЛК потрібно самостійно принести до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом із повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу ВЛК.

Після розгляду оскаржуваної постанови ВЛК може направити на повторний медичний огляд, після якого позивачу надають новий висновок про його стан здоров'я. Тоді як за Центральною ВЛК залишається право на винесення остаточного рішення в спірних і складних випадках.

Також військовослужбовець може звернутися до суду, якщо оскарження в досудовому порядку не принесло позитивного результату. Проте суд не може скасувати рішення комісії за медичними показниками, адже це не входить у його компетенцію. Проте він може встановити порушення процедури проведення ВЛК та скасувати рішення комісії на цій підставі. Також суд може зобов'язати провести повторний медичний огляд і дообстеження військовослужбовця у випадку відмови в їх проведенні відповідною ВЛК. Зокрема, оскарження рішення комісії в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства згідно з вимогами Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що МОЗ змінило умови проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, відповідальність за організацію маршрутів проходження ВЛК та контроль за проходження військовозобов'язаними медоглядів поза загальною чергою лежить на керівниках ОВА, начальниках ТЦК та СП і працівниках медустанови.

Раніше Фокус писав, що представники ТЦК та СП можуть вручити військовозобов'язаним чоловікам три види повісток. Деякі українці можуть отримати повторні виклики до військкоматів.