Проходження ВЛК: електронна черга вже доступна для всіх військових, — Міноборони

У міністерстві наголосили, що тепер для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8 ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря.

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Електронна черга на ВЛК у військових поліклініках вже доступна для всіх військовослужбовців. Про це 2 листопада повідомило Міністерство оборони України в Telegram.

У відомстві поінформували, що записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна:

у реєстратурі медичного закладу;

віддалено у начальника медичної служби військової частини.

Протягом жовтня майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь. За даними міністерства, найбільше цією послугою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

Сервіс електронної черги розгорнутий у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації).

Із впровадженням єЧерги, для військовослужбовцям не доведеться цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря.

"На основі записів та проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів. І в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних фахівців", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Доступ до єЧерги відкрито для всіх начальників медичних частин. Він має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації військовослужбовців, яким необхідно звернутися до медичних спеціалістів.

"Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів", — зазначили у МО.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, як правильно проходити ВЛК. МОЗ підготувало список документів, які потрібні військовозобов'язаним для проходження ВЛК для подальної мобілізації.