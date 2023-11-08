"Ми ясно заявили": у США відреагували на слова Зеленського про вибори під час війни

За словами представника Держдепартаменту США Веданта Пателя, позиція українського президента не проводити вибори під час війни "узгоджується з їхньою Конституцією".

У Державному департаменті США висловили розуміння щодо позиції президента України Володимира Зеленського в питанні проведення виборів під час війни. Про це пише газета Barron's 7 листопада.

Автори публікації зазначають, що всі вибори в Україні, включно з президентськими, технічно скасовано відповідно до воєнного стану, що діє з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель підкреслив, що рішення не проводити вибори в Україні "узгоджується з їхньою Конституцією". Він зазначив, що український народ продовжує боротьбу за виживання.

"Ми також ясно заявили нашим українським партнерам про нашу прихильність підтримці не тільки України в її боротьбі, а й про нашу прихильність підтримці обережного і конституційного підходу до збереження сильної демократії у воєнний час", — додав Патель.

Вибори в Україні під час війни: що сказав Зеленський

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз вибори не актуальні. За його словами, в Україні мають припинитися "хвилі" з будь-якими речами, які розколюють політично.

"Усі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально — якось так... легковажно і граючись вкидати в суспільство тематику виборів", — сказав президент.

Раніше, 11 жовтня Володимир Зеленський заявив у коментарі ЗМІ, що не піде на другий термін після завершення війни, але під час бойових дій готовий балотуватися.