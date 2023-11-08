Продовжують наземні операції: ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини, — ISW

За даними аналітиків, понад 300 українських військових діють на східному березі Дніпра. ЗСУ утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

Експерти Інституту вивчення війни повідомляють про переміщення обмеженої кількості військової техніки Силами оборони на лівий берег Херсонської області. Про це повідомляється у звіті ISW.

За даними російських джерел, українські збройні сили здійснили переміщення обмеженої кількості бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області та продовжують проводити наземні операції.

Російські журналісти 6 листопада оприлюднили зображення, на якому, за їхнім твердженням, зображено українську бронетранспортерну машину, що перекидає піхотну бойову техніку на східний берег ближче до населеного пункту Кринки (30 км на північний схід від Херсона і лише за 2 км від Дніпра).

Інші "воєнкори" стверджували 7 листопада, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок, а також збільшили окремі кадри 7 листопада, на яких нібито видно знищений західний бронетранспортер-амфібію в невстановленому місці на східному березі.

Деякі з російських так званих "воєнкорів" стверджували, що один або два українські БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші "воєнькори" зазначали, що українські війська перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

Крім того, російські джерела стверджують, що на східному березі, в районі Кринок, перебуває понад 300 українських військовослужбовців, що приблизно відповідає батальйонному складу. Вони також стверджують, що українські збройні сили утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

За твердженням ще одного "воєнкора", кілька сотень українських військових діють на всьому східному березі Херсонської області.

Експерти з посиланням на російських "військових блогерів" зазначають, що бойові зіткнення тривають поблизу Кринок, а також поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), але нібито спроби українських військ просунутися вперед 6 і 7 листопада не були особливо масштабними порівняно з попередніми днями.

ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ налагоджують постачання на лівому березі в Кринках.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "У сірій зоні: лівий берег Дніпра як плацдарм до майбутнього наступу ЗСУ".