Тривають бої: ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області, — ISW (карта)

За даними експертів, позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка — Пойма, при цьому українським бійцям вдається утримувати позиції в будинках у Кринках.

Related video

Українські збройні сили продовжили активні дії на лівому березі Херсонської області за останні 24 години і навіть домоглися підтверджених успіхів. Про це повідомляють аналітики ISW.

На південно-західній ділянці ферми, що спеціалізується на виробництві сонячних панелей поблизу Підстепового, ЗСУ домоглися незначного просування.

Водночас є інші відеозаписи, які підтверджують, що Сили оборони України утримують свої позиції в будинках у Кринках. Російський військовий блогер також підтвердив, що інтенсивні бої тривають як у Кринках, так і вздовж лінії Піщанівка — Пойма.

Лівий берег Херсонської області

Тим часом противник продовжує наступати й атакувати правий берег Херсонської області. Згідно з південним оперативним командуванням України, окупаційні війська здійснили дев'ять авіаційних ударів, скинувши 50 бомб по населених пунктах за останні 24 години.

Російський блогер навіть похвалився відеозаписом, на якому, нібито, показано авіабомбовий удар загарбників по Одрадокам'янці. Інший блогер стверджує, що росіяни випустили понад 40 "плануючих бомб" ФАБ-500 по українських цілях у Херсонській області за останні 24 години.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ налагоджують постачання на лівому березі в Кринках.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "У сірій зоні: лівий берег Дніпра як плацдарм до майбутнього наступу ЗСУ".