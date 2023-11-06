Продолжаются бои: ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области, — ISW (карта)

По данным экспертов, позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка — Пойма, при этом украинским бойцам удается удерживать позиции в домах в Крынках.

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Украинские вооруженные силы продолжили активные действия на левом берегу Херсонской области за последние 24 часа и даже добились подтвержденных успехов. Об этом сообщают аналитики ISW.

На юго-западном участке фермы, специализирующейся на производстве солнечных панелей вблизи Подстепового, ВСУ добились незначительного продвижения.

В то же время имеются другие видеозаписи, подтверждающие, что Силы обороны Украины удерживают свои позиции в домах в Крынках. Российский военный блогер также подтвердил, что интенсивные бои продолжаются как в Крынках, так и вдоль линии Песчановка — Пойма.

Левый берег Херсонской области

Между тем, противник продолжает наступать и атаковать правый берег Херсонской области. Согласно южному оперативному командованию Украины, оккупационные войска совершили девять авиационных ударов, сбросив 50 бомб по населенным пунктам за последние 24 часа.

Российский блогер даже похвастался видеозаписью, на которой, якобы, показан авиабомбовый удар захватчиков по Одрадокаменке. Другой блогер утверждает, что россияне выпустили более 40 "планирующих бомб" ФАБ-500 по украинским целям в Херсонской области за последние 24 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ налаживают поставки на левом берегу в Крынках.

Больше читайте в материале Фокуса "В серой зоне: левый берег Днепра как плацдарм к будущему наступлению ВСУ".