Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають в армію (список)

Наразі в Україні не підлягають мобілізації люди з обмеженою або відстроченою придатністю до служби, а також повністю непридатні.

Влітку 2023 року Міністерство оборони України розширило перелік хвороб, які не є приводом для відстрочки від військової служби. Про те, з якими захворюваннями громадян не можуть мобілізувати, пише "1+1".

Як зазначають журналісти, рішення про придатність до служби в армії ухвалює військово-лікарська комісія. Так, в Україні зараз не призивають армію з:

активним прогресуючим туберкульозом;

важкими формами вірусних гепатитів;

ВІЛ, який супроводжують інфекційні, паразитарні хвороби та злоякісні пухлини;

деякими видами новоутворень;

хворобами крові та кровотворних органів;

порушеннями ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин і їхні наслідки;

розладами психіки та поведінки;

хворобами нервової системи;

хворобами ока та придаткового апарату;

хворобами вуха;

хворобами системи кровообігу;

хворобами органів дихання;

хворобами органів травлення;

хворобами шкіри та підшкірної клітковини;

хворобами кістково-м'язової системи та сполучної тканини;

хворобами сечостатевої системи;

вадами розвитку, деформації та хромосомними порушеннями;

важкими травмами голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій;

отруєннями та іншими наслідками дії зовнішніх причин.

Автори статті також зазначають, що загалом існує дві категорії українців, які не підлягають мобілізації.

Йдеться про людей з обмеженою або відстроченою придатністю до служби та повністю непридатних. Якщо громадян із першої категорії можуть призвати, коли буде потрібно, то непридатних до служби повністю виключають зі списків на призов.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Міністерство оборони України наказом №490 затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх.

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян також пояснила, у яких випадках можна законно відмовитися від повістки. За її словами, не можна без об'єктивних причин відмовлятися від повістки.