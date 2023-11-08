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Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають в армію (список)

Анастасiя Андрусяк
Фото: УНІАН | Проходження ВВК

Наразі в Україні не підлягають мобілізації люди з обмеженою або відстроченою придатністю до служби, а також повністю непридатні.

Влітку 2023 року Міністерство оборони України розширило перелік хвороб, які не є приводом для відстрочки від військової служби. Про те, з якими захворюваннями громадян не можуть мобілізувати, пише "1+1".

Як зазначають журналісти, рішення про придатність до служби в армії ухвалює військово-лікарська комісія. Так, в Україні зараз не призивають армію з:

  • активним прогресуючим туберкульозом;
  • важкими формами вірусних гепатитів;
  • ВІЛ, який супроводжують інфекційні, паразитарні хвороби та злоякісні пухлини;
  • деякими видами новоутворень;
  • хворобами крові та кровотворних органів;
  • порушеннями ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин і їхні наслідки;
  • розладами психіки та поведінки;
  • хворобами нервової системи;
  • хворобами ока та придаткового апарату;
  • хворобами вуха;
  • хворобами системи кровообігу;
  • хворобами органів дихання;
  • хворобами органів травлення;
  • хворобами шкіри та підшкірної клітковини;
  • хворобами кістково-м'язової системи та сполучної тканини;
  • хворобами сечостатевої системи;
  • вадами розвитку, деформації та хромосомними порушеннями;
  • важкими травмами голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій;
  • отруєннями та іншими наслідками дії зовнішніх причин.

Автори статті також зазначають, що загалом існує дві категорії українців, які не підлягають мобілізації.

Йдеться про людей з обмеженою або відстроченою придатністю до служби та повністю непридатних. Якщо громадян із першої категорії можуть призвати, коли буде потрібно, то непридатних до служби повністю виключають зі списків на призов.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Міністерство оборони України наказом №490 затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх.

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян також пояснила, у яких випадках можна законно відмовитися від повістки. За її словами, не можна без об'єктивних причин відмовлятися від повістки.