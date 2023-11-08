Зупинився весь транспорт: у Севастополі лунає сигнал повітряної тривоги

У російських джерелах заявили, що причиною стовпа диму над Севастополем є нібито використання табельного засобу маскування військовими РФ.

У середу, 8 листопада, в тимчасово окупованому Криму пролунав сигнал повітряної тривоги і здійнявся дим над Севастопольською бухтою. Про це повідомляє Telegram-канал "Крим.Реалії".

"Дим у районі Севастопольської бухти — це військові використовували табельні засоби маскування", — також пишуть у Telegram-каналі "ЧП Крим".

Так званий російський "глава" Севастополя Михайло Развожаєв також заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є "засобами маскування військових".

Пост "глави" Севастополя Михайла Развожаєва

Крім того, стало відомо, що наземний і морський транспорт у Севастополі зупинився.

Глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов на момент публікації матеріалу не коментував димову завісу в Севастополі.

Зазначимо, 30 жовтня російська влада повідомила про "масовану ракетну атаку" по території Криму. Запевняли, що летіло вісім ракет Storm Shadow: їх усі нібито перехопили. Тим часом губернатор Развожаєв розповів про наслідки "падіння уламків" — їх помітили в десяти точках навколо Севастополя.

31 жовтня стало відомо про влучання українських снарядів у систему ППО ЗС РФ, встановлену біля міста Саки. Удар підтвердили в Силах оборони: повідомили, що знищено установку С-300.

Тим часом супутникові фотографії свідчать, що ЗС РФ розміщують нові установки протиповітряної оборони на території окупованого півострова. Зокрема, виявили три установки в районі Оленівки, куди вже діставали українські ракети.