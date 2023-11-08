Ризик ядерної війни: Патрушев звинуватив Україну в атаках на три російські АЕС

За словами секретаря Радбезу РФ, Москва зверталася до міжнародних організацій через "дії ЗСУ", але ініціатива нібито була проігнорована.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев звинуватив Україну в тому, що вона нібито кілька разів намагалася атакувати російські АЕС. Про це повідомляє видання "РИА Новости" 8 листопада.

За його словами, у ЗСУ нібито відсутні успіхи на фронті, тому вони "вдаються до терористичних методів". Він зазначив, що "український БПЛА" ще в жовтні міг потрапити в склад ядерних відходів, який розташований на території однієї з АЕС.

"Подібні дії робилися українською стороною щодо Ленінградської, Калінінської та Курської АЕС", — заявив Микола Патрушев.

Окремо було зазначено, що Москва порушувала ці питання в міжнародних форматах, серед яких і ООН, однак нібито була проігнорована.

Також секретар Ради безпеки РФ вважає, що дії США регулярно підвищують ризик того, що ядерну, хімічну або біологічну зброю все ж буде застосовано.

"Закономірним наслідком деструктивної політики США стало погіршення ситуації в галузі глобальної безпеки. Їхні безвідповідальні дії не тільки сприяють загостренню старих і появі нових криз, а й перешкоджають мирному врегулюванню конфліктів, що ми сьогодні можемо спостерігати на Близькому Сході. Підвищується ризик застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї. Прискореними темпами здійснюється мілітаризація космосу і кіберпростору", — заявив Микола Патрушев.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що РФ може підірвати Курську АЕС для зриву наступу ЗСУ. Росіяни реалізували далеко не першу провокацію на атомній станції поблизу кордону з Україною. Ядерні об'єкти в РФ завжди були зоною підвищеного захисту ППО, випадковий проліт дронів майже неможливий.