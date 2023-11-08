Rheinmetall виграв багатомільйонний контракт на постачання 120-мм мін Україні

Німеччина замовила для української армії близько 100 000 мін, які почнуть постачати вже найближчим часом.

Провідна німецька оборонна компанія Rheinmetall виграла контракт на постачання 120-мм мін до України на наступні два роки. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Німецький уряд розмістив замовлення на постачання в Україні близько 100 000 мін для мінометів калібром 120-мм. Вартість замовлення складає тризначну суму мільйонів євро і є частиною нещодавнього пакета військової допомоги Україні на понад 400 млн доларів.

Перші партії мають відправити Києву вже найближчим часом, а сам контракт розраховано на 2 роки. Rheinmetall нещодавно поглинув іспанську компанію Expal, яка спеціалізується на виробництві 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометних снарядів. Окрім цього до них додаються система управління вогнем та самі міномети Ragnarok калібром 120-мм та інноваційна 60-мм система RSG60.

"Завдяки збільшеній дальності стрільби, підвищеній точності і оптимальній бойовій ефективності мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити успіх навіть під час операцій на складній місцевості і в міських умовах," — резюмували в німецькій компанії.

Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ писали, що світові виробники зброї збільшують доходи завдяки військовій допомозі Україні, серед них і Rheinmetall.

24 жовтня Rheinmetall оголосила про створення в Україні спільного виробництва для ремонту та побудови техніки.