В ЗСУ засвітили франко-італйський ЗРК SAMP/T: Повітряні сили підтвердили (відео)

Протиракетний комплекс може збивати як крилаті, так і балістичні ракети в радіусі 100 км та 25 км відповідно.

В мережі опублікували перше відео пускової установки зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яку передала Франція та Італія. В Повітряних силах підтвердили отримання систем. Про це повідомляє Liga.NET.

Українська армія отримала протиракетний комплекс SAMP/T, який раніше анонсувала передати Франція та Італія. На відео показано використаний контейнер, з якого запустили зенітну ракету. На пусковій установці помітно, що маса одного завантаженого пускового контейнера складає 830 кілограмів. Оператор відео відзначає, що це значно менше, ніж в української С-300.

Також видання звернулось до речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната з проханням підтвердити надходження ЗРК SAMP/T. Спікер підтвердив, що франко-італійський комплекс вже стоїть на бойовому чергуванні.

Що відомо про SAMP/T

SAMP/T — це зенітно-ракетний комплекс, який створено консорціумом Eurosam: французькі MBDA France, Thales та італійська MBDA Italy. Комплекс може перехоплювати широкий набір цілей, включно з балістичними та крилатими ракетами. Балістичні ракети він збиває в радіусі 25 км й на такій же висоті. Одна пускова має 8 ракет Aster 30. Інші цілі ЗРК здатний збивати в радіусі до 100 км.

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