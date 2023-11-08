Понад 500 окупантів: у ЗСУ назвали втрати ЗС РФ на основних напрямках фронту

За даними Сил оборони Таврійського напрямку, за останню добу російські окупанти завдали 18 авіаударів, провели 40 бойових зіткнень і здійснили 1042 артобстріли.

Протягом останньої доби українські військові провели успішну операцію на Таврійському напрямку, в результаті якої було нейтралізовано 505 озброєних противників. Одного бойовика було захоплено в полон. Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

На Таврійському напрямку ЗС РФ завдали 18 авіаударів, провели 40 бойових зіткнень і здійснили 1042 артобстріли.

У джерелі розповіли й про інші напрямки бойових дій:

на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області;

росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області; на Мар'їнському напрямку ворог безуспішно штурмував у районі Мар'їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак;

ворог безуспішно штурмував у районі Мар'їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак; на Шахтарському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, але успіху не мали;

росіяни вели штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, але успіху не мали; на Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не вів.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1488 вогневих завдань. Втрати ворога становили 505 осіб, ще одного взяли в полон.

Українські воїни знищили 19 одиниць військової техніки, зокрема:

7 БММ;

1 артсистему;

2 ПТРК;

3 БПЛА;

5 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення отримали 17 російських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.