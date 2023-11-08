"Особисто жорстоко катував людей": у ГУР підтвердили загибель колаборанта Філіпоненка в Луганську

За інформацією відомства, ліквідований ексначальник "народної міліції ЛНР" організовував катівні на тимчасово окупованих територіях України. Рух опору допоміг провести спецоперацію з його усунення.

У тимчасово окупованому Луганську 8 листопада від підриву автомобіля помер ексначальник "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко. У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) підтвердили успішність операції.

Українські розвідники зазначили, що ліквідація воєнного злочинця сталася приблизно о 8:40. Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники піддавалися жорстоким тортурам.

"Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей. Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору", — йдеться в повідомленні.

Унаслідок ранкового вибуху Михайло Філіпоненко загинув на місці. У ГУР МО застерегли решту колаборантів, що їм відома вся інформація про зрадників України: від адреси проживання до місця роботи на тимчасово окупованих територіях.

"ГУР МО України констатує — усі військові злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату. Полювання триває", — підсумували у відомстві.

У Луганську підірвали автомобіль із колишнім начальником "Народної міліції ЛНР" всередині Фото: Telegram

Підрив автомобіля в Луганську 8 листопада: подробиці

Загибель колишнього начальника управління "Народної міліції ЛНР" підтвердив представник окупаційної адміністрації Луганської області Юрій Юров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що з лютого 2022 року це вже другий замах на Михайла Філіпоненка. Перший стався за кілька днів до вторгнення в Україну — 21 лютого.

"21 лютого 2022 року на Михайла Філіпоненка вже було скоєно замах. Тоді біля будівлі "представництва ЛНР у СЦКК" було підірвано його машину. Михайло Юрійович тоді дивом уцілів, постраждав водій", — ідеться в повідомленні.

У події звинуватили українську сторону.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що екснардеп Олег Царьов дав перше інтерв'ю після замаху. Колаборант розповів, що почувається добре і він уперше вийшов на вулицю після замаху. В інтерв'ю росЗМІ екснардеп відмовився розкривати деталі слідства.