Тактика Китаю в "сірій зоні" — доказ ефективності альянсу США і Філіппін

Відносини між США і Філіппінами перебувають у своїй найкращій формі. Проте діяльність Китаю в Південно-Китайському морі стає дедалі агресивнішою. Вашингтон має кілька варіантів, як протистояти КНР у регіоні.

Протягом останніх кількох місяців китайський уряд постійно вдається до тактики примусу в "сірій зоні", щоб завадити філіппінським цивільним місіям з постачання військ, які перебувають на борту BRP Sierra Madre у Другій мілині Томаса в Південно-Китайському морі. У 1999 році Маніла навмисно посадила цей корабель часів Другої світової війни на цю спірну мілину й організувала там постійну військову присутність, щоб продемонструвати філіппінський суверенітет. Відтоді філіппінські місії з поповнення припасів постійно наражаються на переслідування з боку Китаю.

Фокус переклав статтю Дерека Гроссмана про те, чому дії Китаю в Південно-Китайському морі є доказом ефективності співпраці США і Філіппін.

Цього року така діяльність, яка має небойовий характер і спрямована на досягнення державних цілей без військових дій, явно активізувалася. Пекін світив військовим лазером, щоб засліпити філіппінську берегову охорону, стріляв з водомету по філіппінських суднах, проводив небезпечні маневри поблизу суден берегової охорони, а нещодавно, 22 жовтня, навмисно протаранив судна, які здійснювали поповнення запасів і конвоювали філіппінські кораблі.

Пекін світив військовим лазером, щоб засліпити філіппінську берегову охорону

У відповідь на останній і найсерйозніший інцидент уряд Філіппін викликав китайського посла, щоб висловити свою глибоку стурбованість, і подав 55-й дипломатичний протест за рік. Але, на щастя для Маніли, вона не самотня. Багаторічний американо-філіппінський союз у сфері безпеки дає Манілі впевненість, необхідну для протистояння Китаю. Зокрема, стаття V Договору про взаємну оборону говорить:

"…збройний напад на будь-яку зі Сторін вважається таким, що включає збройний напад на столичну територію будь-якої зі Сторін, або на острівні території під її юрисдикцією в Тихому океані, або на її збройні сили, державні судна або літаки [виділено нами] в Тихому океані".

Якщо Договір про взаємну оборону буде введено в дію, то американські військові з великою ймовірністю втрутяться в конфлікт навколо Другої мілини Томаса, а можливо, і в суперечки навколо інших об'єктів Південно-Китайського моря, таких як контрольована Китаєм мілина Скарборо або острів Паг-аса, населений філіппінцями, загроза якому дедалі зростає. Військова активність Китаю в цьому регіоні збільшується насамперед тому, що Народно-визвольна армія, на відміну від попередніх років, тепер має можливість і потенціал для переслідування суден супротивників через будівництво штучних островів і мілітаризації довколишніх об'єктів, включно з рифами Місчіф, Сабі та Файрі-Кросс на островах Спратлі.

Надалі американська влада може розглянути цілу низку можливих варіантів протидії китайській активності в "сірій зоні" регіону. Наприклад, ВМС і морська піхота США могли би зіграти безпосередню роль у майбутньому протистоянні біля Другої мілини Томаса, тим самим зміцнивши стримування. Однак це може мимоволі призвести до більш жорсткої і дестабілізуючої реакції Китаю. Як альтернатива, Маніла і Вашингтон можуть оголосити Другу мілину Томаса та інші спірні об'єкти такими, що безпосередньо підпадають під дію статті V Договору про взаємну оборону, однак подібний підхід до суперечок Японії з Китаєм з приводу островів Сенкаку / Дяоюйдао в Східно-Китайському морі не привів до ослаблення тактики примусу Китаю в "сірій зоні". Найімовірніше, Сполученим Штатам слід дотримуватися поточного курсу, надаючи військову допомогу і навчання Філіппінам, і водночас продовжувати нагадувати і попереджати Пекін про неприпустимість порушення статті V.

Багаторічний американо-філіппінський союз у сфері безпеки дає Манілі впевненість, необхідну для протистояння Китаю

Китайська тактика "сірої зони"

У контексті конфлікту навколо Другої мілини Томаса уряд США послідовно повторює умови Договору про взаємну оборону. Минулого місяця президент Джо Байден, відповідаючи на запитання про утиски Китаю щодо Філіппін, заявив, що "зобов'язання США з оборони Філіппін є залізними. Будь-який напад на філіппінські літаки, кораблі або збройні сили спричинить застосування нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами". Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін і міністр національної оборони Філіппін Гілберто Теодоро провели телефонну розмову, під час якої було озвучено аналогічні формулювання. Відразу після інциденту радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван поговорив зі своїм філіппінським колегою Едуардо М. Аньо. Аньо, і Салліван зазначив, що Договір про взаємну оборону поширюється на збройні напади на філіппінську берегову охорону в Південно-Китайському морі. Вашингтон також направив на Філіппіни катер швидкого реагування берегової охорони США CGC Frederick Hatch, демонструючи тим самим свою незмінну відданість безпеці.

"Будь-який напад на філіппінські літаки, кораблі або збройні сили спричинить застосування нашого Договору про взаємну оборону з Філіппінами", — Джо Байден Фото: US Navy

Досі американсько-філіппінському альянсу вдавалося запобігати збройним нападам на Філіппіни, їхній уряд і військові об'єкти. Однак активізація зусиль Пекіна щодо використання тактики "сірої зони" все ж викликає занепокоєння. Китай може цілеспрямовано або ненавмисно перетнути межу, яка призведе до застосування Договору про взаємну оборону і до війни.

Одна з причин, через яку Китай може цілеспрямовано переступити межу, полягає в тому, що Пекін вважає Вашингтон надмірно зосередженим на протидії Росії у Східній Європі, а тепер і ХАМАСу та, можливо, Хізбаллі та Ірану на Близькому Сході. Можливо, Пекін санкціонував останні ризиковані маневри, щоб перевірити рішучість американців, поки конфлікти на іншому кінці світу конкурують за увагу Вашингтона. Пекін може розглядати поточну міжнародну обстановку як ідеальний момент для раптового нападу на Філіппіни, щоб ліквідувати майбутні місії з поповнення запасів на Другій мілині Томаса і раз і назавжди позбутися "Сьєрра-Мадре".

Потенційні сценарії

Однак це малоймовірно. У будь-якому разі, американо-філіппінський альянс перебуває в найкращій формі з моменту його створення 1951 року. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший, на відміну від свого антиамериканського і дружнього до Китаю попередника Родріґо Дутерте, прагне до поглиблення і розширення альянсу, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Китаю. Адміністрація Байдена відповіла на прагнення Маркоса, своєю чергою значно зміцнивши альянс. Разом із Манілою Сполучені Штати погодилися розширити Угоду про посилене оборонне співробітництво з п'яти до дев'яти баз, що дасть змогу американським військовим заздалегідь розміщувати техніку і тимчасово перекидати війська до цих пунктів на Філіппінах та протистояти цілій низці непередбачуваних ситуацій, включно з нападами Китаю в Південно-Китайському морі. Політичне керівництво Вашингтона і Маніли також має намір почати спільне патрулювання наприкінці цього року, а Філіппіни вже отримують користь від багатостороннього патрулювання між США, Австралією і Японією, що також сприяє посиленню стримування. Теодоро нещодавно заявив, що останній інцидент "може призвести до того, що до нашого протистояння приєднається ще більше охочих". Такі тенденції мають змусити Китай, як мінімум, двічі подумати про навмисну активацію Договору про взаємну оборону.

Наприклад, у майбутньому Пекін може таранити кораблі, що везуть поповнення запасів, або філіппінські кораблі берегової охорони, щоб завдати більшої шкоди Фото: Скриншот

Ймовірнішим сценарієм у Південно-Китайському морі є те, що, хоча Китай і нарощує інтенсивність дій у "сірій зоні", вона залишиться трохи нижчою за поріг, за яким можна застосувати Договір про взаємну оборону. Пекін уже провів безліч небойових операцій у районі Другої мілини Томаса, але є й інші, які він ще може розглянути. Наприклад, у майбутньому Пекін може таранити кораблі, що везуть поповнення запасів, або філіппінські кораблі берегової охорони, щоб завдати більшої шкоди (останній інцидент практично не зашкодив кораблям). Крім того, у вересні філіппінська берегова охорона прибрала плавучий бар'єр, встановлений Китаєм для оточення мілини Скарборо — ще одного спірного об'єкта у виключній економічній зоні Філіппін. Пекін може спробувати встановити аналогічний плавучий бар'єр у районі Другої мілини Томаса. Однак встановлення повної блокади навколо Другої мілини Томаса за допомогою штучних загороджень або китайських кораблів берегової охорони та риболовецького ополчення може бути обґрунтовано розцінено Манілою і Вашингтоном як акт проголошення війни.

Натомість Пекін може дати вказівку своїй береговій охороні повною мірою використовувати ухвалений 2021 року закон, що зобов'язує її "вживати всіх необхідних заходів, включно із застосуванням зброї, у разі незаконного порушення національного суверенітету, суверенних прав і юрисдикції з боку іноземних організацій або приватних осіб на морі". Таким чином, китайська берегова охорона, за великим рахунком, має право відкривати вогонь по кораблях супротивників. Хоча Пекін, імовірно, буде обережним щодо філіппінської берегової охорони або інших філіппінських урядових або військових суден, він може відкрити вогонь по філіппінських риболовецьких суднах, які не мають відношення до Маніли, щоб послати сигнал і гарантувати, що Договір про взаємну оборону не буде активовано. Китайська берегова охорона може також зробити попереджувальні постріли бойовими набоями, щоб перешкодити місіям з поповнення запасів. Інша можливість полягає в тому, що китайська берегова охорона висаджується на борт і затримує судна разом з екіпажем, але це, найімовірніше, буде розцінено як ворожий акт, рівносильний збройному нападу, що знову ж таки може призвести до застосування Договору про взаємну оборону, особливо якщо в цьому братимуть участь філіппінські урядові або військові чиновники.

Висновок

Хай там як, найближчими тижнями і місяцями Китай, найімовірніше, застосовуватиме нові та креативні тактичні прийоми в "сірій зоні", щоб донести до громадськості, що він зберігає суверенітет над Другою мілиною Томаса. Це лише підтвердить той факт, що стримування через зміцнення американо-філіппінського альянсу дійсно працює. Інакше кажучи, оскільки стримування працює, Пекін має знайти у своєму арсеналі додаткові тактики примусу в "сірій зоні", щоб зупинити майбутні місії з постачання, не вдаючись до збройного нападу. Маніла і Вашингтон повинні розглядати такі кроки не як джерело розчарування, а як перемогу.

Проте діяльність Китаю в "сірій зоні" може випадково призвести до активації Договору про взаємну оборону внаслідок нещасного випадку на морі, що призведе до недопомання, ескалації та збройного конфлікту. Саме такий сценарій, зі зрозумілих причин, не дає спокою американським і філіппінським політикам та фахівцям зі стратегічного планування. Як стверджував на цих сторінках мій колега Блейк Херцинґер, одним зі способів зниження потенційного ризику є демонтаж Sierra Madre і заміна її об'єднаною передовою оперативною базою, до складу якої ввійдуть філіппінські війська і морська піхота США. На думку Херцинґера, це могло би значно посилити стримування, оскільки ВМС США набагато краще справляються із запобіганням дій Китаю в "сірій зоні". Однак це може призвести до відповіді й наразити американських військовослужбовців і техніку на невиправдані і безпосередні ризики.

Сполучені Штати повинні продовжувати надавати Філіппінам військову допомогу і проводити навчання Фото: Міноборони США

Натомість Сполучені Штати могли би недвозначно заявити, що на Другу мілину Томаса — як, зрештою, і на інші спірні об'єкти Південно-Китайського моря, включно з мілинами Скарборо і Паг-аса, — у разі нападу поширюється дія Договору про взаємну оборону. Вашингтон уже робив це раніше. Наприклад, колишній міністр оборони США Леон Панетта 2012 року заявив, що адміністрація Обами захищатиме японські острови Сенкаку (Дяоюйдао) від китайської агресії, прямо вказавши, що вони підпадають під дію статті V американсько-японського Договору про взаємну оборону. Проблема, однак, полягає в тому, що китайське втручання у Східно-Китайське море не припиняється: буквально минулого тижня там стався черговий випадок сутички з береговою охороною.

Можливо, найкращим рішенням є вже наявне: Сполучені Штати повинні продовжувати надавати Філіппінам військову допомогу і проводити навчання, щоб Маніла могла самостійно протистояти Китаю, а Вашингтон продовжував нагадувати і попереджати Пекін про неприпустимість порушення статті V. Це найменш ризикований варіант, що має до того ж найбільші шанси на успіх.

Про автора

Дерек Ґроссман — старший аналітик з питань оборони в некомерційній, непартійній корпорації RAND і ад'юнкт-професор Університету Південної Каліфорнії. Раніше він проводив щоденні брифінги з питань розвідки при помічнику міністра оборони з питань безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в Міністерстві оборони.