"Найдорожча ціль": бійці 103-ї бригади знищили FPV-дроном ЗРК "Тор" під Куп'янськом (відео)

За місяць бійці 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України уразили два ЗРК "Тор". Перший отримав серйозні пошкодження, проте втік, тоді як другий — остаточно знищений, розповів активіст.

Бійці підрозділу "Крила до пекла" 103-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" на Купʼянському напрямку. Про це повідомив волонтер та активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram.

Він наголосив, що ворожу техніку вдалося знищити за допомогою декількох безпілотних літальних апаратів.

"Найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV", — сказав Сергій Стерненко.

Сергій Стерненко зазначив, що вартість одного ЗРК "Тор" становить від 24 мільйонів доларів (понад 900 мільйонів гривень). З його слів, цього місяця бійці 103-ї бригади уразили два ЗРК "Тор". Зокрема, перший було серйозно пошкоджено, проте він втік, натомість другий — остаточно знищений.

Крім цього, волонтер опублікував відео, на якому видно, як український безпілотник помітив російський ЗРК, який рухався дорогою. БПЛА наблизився до своєї цілі та завдав влучного удару. Після цього оператори запустили ще кілька дронів по ЗРК "Тор", в результаті чого техніка ворога загорілася, а в небо здійнявся густий чорний дим.

ЗРК "Тор": що відомо

"Тор" — зенітно-ракетний комплекс, який має малий радіус дії. Він має два радари, один із яких призначений для захоплення цілі, а інший для відстеження та ураження. ЗРК "Тор" не має аналогів у світі та призначений для протиповітряної оборони мотострілецьких та танкових дивізій. Крім цього, він використовується для захисту від ударів високоточної зброї, керованих та протирадіолокаційних ракет, керованих авіабомб, літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та дистанційно-пілотованих літальних апаратів.

ЗРК "Тор"

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що в Луганській області ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук". Зокрема, це вдалося зробити за допомогою ракети з РСЗВ HIMARS.

Того ж дня волонтер Сергій Стерненко повідомив, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України уразили російську САУ "Акація" за допомогою безпілотного літального апарату. Після вдалого удару техніка ворога спалахнула, а в небо здійнявся чорний дим.