Знайшли у казармі: у Криму за загадкових обставин загинули 19 військових ЗС РФ, — соцмережі

ДРГ нібито пробралася до казарми, де спали бійці, і пустила туди "сильний газ нервово-паралітичної дії".

У окупованому Криму у казармі військової частини 19 військових ЗС РФ загинули від невідомого газу. Про це пише російський анонімний телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що подія сталася неподалік Феодосії кілька днів тому. За словами джерел видання з військової частини, де сталася НП, невідомі пробралися до казарми, де спали бійці, і пустили туди "сильний газ нервово-паралітичної дії".

У результаті уві сні загинули 19 військових, ще семеро госпіталізовані у тяжкому стані.

Диверсанти з місця події втекли, а жодних слідів після себе не лишили. Який саме газ вони використали проти окупантів, зараз встановлюють російські експерти.

"Після тих нападів охорону казарм було серйозно посилено. Було припинено кілька спроб нічних атак проти наших військових", — сказав телеграм-каналу офіцер, який служить у Криму.

Нагадаємо, що раніше вже був схожий випадок у військовій казармі окупантів в Криму. Так, у серпні цього року в окупованому Криму в одній з військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку 7 листопада пролунали вибухи. Під завалами опинилися люди.