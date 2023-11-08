В Бразилії "Моссад" попередив теракт проти євреїв, який готувала "Хезболла"

За підозрою у плануванні теракту затримали двох людей. Моссад подякував силам безпеки Бразилії за арешт членів терористичного осередку, який збирався вчинити напад на ізраїльські та єврейські об'єкти в країні.

Ізраїльська розвідслужба "Моссад" спільно зі спецслужбами Бразилії запобігла терористичному акту проти євреїв, які мешкають в Бразилії. Його, планувало ліванське проіранське угруповання "Хезболла". Про це повідомляє Reuters.

Так, у бразильському місті Сан-Паулу було заарештовано двох людей.

У заяві "Моссад" висловлюється подяка за спільну роботу колегам із Бразилії та інших неназваних країн. У повідомленні наголошується, що готувався теракт проти "об'єктів, пов'язаних з євреями та Ізраїлем". Подробиці не наводяться.

"Служби безпеки Бразилії разом з Моссадом і додатковими міжнародними службами безпеки та правоохоронними органами запобігли терористичній атаці в Бразилії, яка була спланована терористичною організацією "Хезболла", яка керована та фінансована іранським режимом", — йдеться в повідомленні.

Бразильська влада закликала Ізраїль до припинення вогню в секторі Газа.

Нагадаємо, що Нетаньягу пригрозив Лівану страшними наслідками, якщо "Хезболла" вступить у війну. За словами глави ізраїльського уряду, армія Ізраїлю завдасть бойовикам найсильнішого удару.

Раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ перейшов у наземний наступ на Сектор Гази та вже фактично оточив Газу. Однак іранські проксі в Ємені оголосили війну Ізраїлю та регулярно намагаються обстрілювати територію країни ракетами.