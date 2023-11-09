Міноборони втратило майже 2 млрд гривень на провальних контрактах, — розслідування (відео)

За даними журналістів, в одному контракті між Міноборони України та виробником озброєння стояло цілих три компанії-прокладки, завданням яких було лише отримувати кошти.

Міністерство оборони України витратило два мільярди гривень на три контракти щодо закупівель для Сил оборони України, проте всі угоди провалилися і товари не були доставлені військовим. Про це йдеться в розслідуванні hromadske від 8 листопада.

Автори розслідування виявили зв'язок між контрактом Міноборони з українською компанією "Львівський арсенал" про поставку 100 тисяч мінометних мін на 37,6 мільйона доларів, із хорватською WDG promet про 30 тисяч танкових пострілів на 32,5 мільйона євро і зі словацькою Sevotech про закупівлю 15 тисяч комплектів шоломів і бронежилетів на 13 мільйонів євро.

Так, у жовтні 2022 року в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв підписав контракт із компанією "Львівський арсенал". З боку компанії підпис у документі поставив екснардеп Юрій Збітнєв.

Згідно з контрактом, перші міни мали бути доставлені в Україну через місяць, але цього досі не сталося.

Журналісти дійшли висновку, що "Львівський арсенал" спочатку був у цьому контракті лише прокладкою. Так, у серпні 2022-го року компанія уклала угоду зі словацькою компанією Sevotech, яка мала поставити міни Україні. При цьому "Львівський арсенал" мав тільки отримати кошти від Міноборони і перерахувати їх далі, залишивши собі законні 3%.

Журналісти провели розслідування щодо закупівель боєприпасів для ЗСУ

Представник словацької компанії Sevotech Олексій Хорошаєв заявив, що компанія Sevotech, як і "Львівський арсенал", мала перерахувати згадані кошти далі — хорватській компанії WDG promet, що належить Матіасу Зубаку. При цьому WDG promet не є виробником — компанія мала здійснити закупівлі для України у хорватського заводу Elmech Sintermak.

На запит журналістів в Elmech Sintermak відповіли, що ніколи не отримували ні коштів, ні сертифікатів кінцевого користувача ні від України, ні від згаданих компаній.

За даними ЗМІ, "Львівський арсенал" 17 листопада 2022-го року отримав від Міноборони 97% передоплати за міни — 1,34 млрд гривень. Частину грошей було перераховано Sevotech.

"Я ці гроші — і одну підписку, і другу — чітко відправив на WDG. І ще [частину] відправив за агентською угодою [на іншу компанію] — вони попросили 400 тисяч євро. Ми ні копійки з тих грошей не чіпали як Sevotech. Я кажу: бабки не мацаємо, відчуваю, тут будуть розбірки", — заявив Олексій Хорошаєв.

Що кажуть у Міноборони

Олександр Лієв, який підписував контракт зі "Львівським арсеналом", у коментарі ЗМІ зазначив, що знав про те, що до угоди про міни будуть залучені компанії-посередники. За його словами, словацька компанія надала Міноборони експортну ліцензію, після чого "Львівський арсенал" отримав передоплату.

Словацька експортна ліцензія Фото: hromadske

У розслідуванні йдеться про те, що "Львівський арсенал" відправив закордонним компаніям тільки 30% отриманих грошей. Решту коштів було заарештовано за ініціативою Міноборони, коли стало очевидно, що всі строки постачання прострочено.

Лієв стверджує, що в момент підписання контракту йшлося тільки про словацький Sevotech і завод Elmech Sintermak у Хорватії, і лише через кілька місяців після укладення угоди в Міністерстві дізналися, що в ній замішана компанія WDG.

За словами члена Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Дани Ярової, якби боєприпаси доставляли зі Словаччини, словацької та української ліцензій було б достатньо. Однак "Львівський арсенал" від самого початку повідомив Міноборони, що міни прибудуть із Хорватії. Незважаючи на це, хорватська ліцензія не була видана.

Крім того, Хорватія не межує зі Словаччиною, а отже, для транспортування мін необхідні були дозволи від Угорщини, Австрії або Словенії. Подібних документів міністерство, за даними журналістів, не отримало.

"Компанія вийшла з пропозицією на Міністерство оборони, і ми всі маємо розуміти, що укладати з нею контракт, не маючи абсолютно зрозумілої схеми логістики, абсолютно всіх документів логістичних, які б підтверджувалися ліцензіями на провезення боєприпасів через території інших країн, та ще й платити стовідсоткову передоплату... Це було дещо... Як би так сказати, політкоректно? Дещо неправильно", — сказала Ярова.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу в Міноборони України ніяк не відреагували на розслідування журналістів.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ повідомили, що про можливі порушення під час закупівель одягу для ЗСУ, які проводять у Міністерстві оборони України. Зокрема, виявилося, що восени 2022 року під виглядом зимового одягу купили літній, який до того ж у дорозі суттєво подорожчав.

Раніше, 26 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Міністерстві оборони України немає системної корупції. За його словами, у країні зараз нульова толерантність до цього явища.