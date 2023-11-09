Перебільшують успіхи: Генштаб ЗС РФ використовує застарілі карти, — ISW

За словами американських аналітиків, російські військові блогери спантеличені випадками, коли ЗС РФ не завдають ударів по ймовірних великих скупченнях українських сил поблизу лінії фронту.

Командування Збройних сил Російської Федерації, можливо, використовує карти бойових дій, які не відображають поточну ситуацію на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 листопада.

Як зазначають американські аналітики, одразу кілька російських військових блогерів згадали про відмінності справжніх карт бойових дій від тих, якими керується Генштаб ЗС РФ. На думку одного з блогерів, це пояснює випадки, коли російські сили не завдають ударів по скупченнях українських військових біля лінії фронту.

Російський блогер стверджує, що військовослужбовці ЗС РФ мають у своєму розпорядженні "справжню" карту. За його словами, військові отримують накази йти в атаки, щоб наблизити "справжню" карту до тієї, якою керується Генштаб.

Ще один блогер написав, що російські командири на передовій прагнуть досягти тактичних успіхів, які вже закріплені на згаданих картах, бо Генштаб дедалі частіше вимагає від них позитивних звітів.

Автори звіту також зазначають, що російські військові оглядачі регулярно критикують командирів ЗС РФ за трансляцію неправдивих звітів начальству, зокрема, перебільшення успіхів. За їхніми словами, Генштаб заохочує подібну практику.

Нагадаємо, 27 жовтня начальник оперативного управління Генерального штабу Естонії Тармо Кундла заявив, що наразі російські війська прагнуть активізувати свої зусилля, щоб досягти хоча б мінімального успіху. Це відбувається в межах кампанії зі створення позитивного образу для Володимира Путіна.

Раніше, 26 жовтня, військовий експерт Роберт Кларк зазначив, що наступ ЗС РФ на Авдіївку є стратегічним і політичним провалом командування окупантів. Він зазначив, що 110-та механізована бригада ЗСУ, яка обороняє Авдіївку, діє героїчно.