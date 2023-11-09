"Путін намагається": ексспікер Генштабу розповів, чи є ризик оточення ЗСУ в Авдіївці

Владислав Селезньов пояснив, що ЗС РФ активізували свій наступ на Авдіївському напрямку, оскільки були стурбовані просуванням Сил оборони в районі Донецького аеропорту.

Російські окупанти продовжують спроби оточення Авдіївки на Донеччині та мають намір зараз захопити місцевий коксохім. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв'ю Obozrevatel розповів, які перспективи подальших бойових дій.

За його словами, коксохім потрібен російським окупантам остільки-оскільки і це очевидно. У них трохи інші пріоритети, які, як вони думають, дадуть змогу взяти місто на Донбасі під свій контроль.

"Їм важливіше просуватися з півночі через Степове в напрямку Орлівки, а з півдня в напрямку Тоненького, щоб узяти в оперативне оточення український гарнізон в Авдіївці. Їм потрібні перемоги. Якщо Путін зможе взяти під контроль Авдіївку, це буде хорошим інформаційним приводом. Плюс Путін намагається створити буфер безпеки поруч із Донецьком", — заявив Владислав Селезньов.

Експерт розповів про перспективу бойових дій на Авдіївському напрямку Фото: DeepStateMAP

Військовий експерт пригадав, як кілька місяців тому українські захисники з 36-ї бригади атакували ворожі позиції біля населеного пункту Опитне і взяли фактично його під свій контроль.

Одразу за ним починаються поля, які впритул прилягають до донецького аеропорту і району Спартак, який вважається передмістям Донецька.

"Це змусило чимало понервувати російських гауляйтерів у Донецьку. Відповідно, росіяни намагаються відтіснити українську армію якомога далі на захід", — продовжив Владислав Селезньов.

Експерт розповів про перспективу бойових дій на Авдіївському напрямку Фото: DeepStateMAP

Загалом, ситуація в Авдіївці залежатиме від наявності ресурсів у ЗСУ. Якщо у захисників буде необхідна кількість артилерійських знарядь і боєприпасів до них, тоді в противника нічого не вийде вкотре і він буде змушений відступити.

В іншому разі українська армія буде змушена проводити маневрену оборону і відійти на захід від Авдіївки. Також ключовим фактором є те, наскільки ефективно й оперативно встигнуть спрацювати інженерно-саперні підрозділи ЗСУ.

"Тому на тих рубежах, де ворог намагається зосередити свої основні зусилля, необхідно створювати додаткові інженерно-фортифікаційні споруди, рити окопи та бліндажі. Це важливо. Це дасть нам змогу з меншими втратами стримувати ворожий наступ. Очевидно, що ворог не зважає на втрати і готовий у рамках "м'ясних штурмів" пробивати собі шлях на захід", — підсумував ексспікер Генштабу.

У цьому ж інтерв'ю ексспікер Генштабу Владислав Селезньов розповів, чи є передумови для звільнення Бахмута. За його словами, противник зосередив колосальну кількість резервів, які хочуть повернути колишні позиції.